Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 11.700 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3323, realizado este miércoles 19 de noviembre de 2025, puso en juego más de 11.700 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.500 millones de pesos . Salieron los números 45, 14, 29, 37, 24 y 12. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.900 millones de pesos . Salieron los números 18, 29, 34, 30, 03 y 33. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.800 millones de pesos y salieron los números 39, 35, 05, 04, 10 y 32. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 270 millones de pesos, los números favorecidos fueron 22, 43, 41, 25, 38 y 40. Hubo 11 ganadores que se llevarán más de $24 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 12.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3322, realizado este domingo 16 de noviembre de 2025, puso en juego más de 11.100 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.300 millones de pesos. Salieron los números 14, 03, 39, 21, 17 y 42. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.700 millones de pesos. Salieron los números 29, 00, 44, 01, 22 y 12. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.500 millones de pesos y salieron los números 02, 22, 26, 20, 07 y 10. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 342 millones de pesos, los números favorecidos fueron 19, 26, 05, 24, 43 y 20. Hubo 17 ganadores que se llevarán más de $20 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 11.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.