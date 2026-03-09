Operativo clave de las cámaras del 911: una moto robada en Neuquén fue recuperada en la Isla Jordán

Los operadores detectaron dos motos que se desplazaban en forma sospechosa. Las comenzaron a seguir y una de ellas fue interceptada en la Isla Jordán.

Los dos motociclistas fueron descubiertos por personal del 911. Tras un seguimiento lograron atraparlos. Uno de los rodados había sido robado en Neuquén.

La policía de Cipolletti recuperó una moto robada en Neuquén en un procedimiento en el que resultó clave el seguimiento en tiempo real de las cámaras de videovigilancia del 911, pertenecientes al Sistema Integral de Prevención del Delito.

El operativo se produjo en horas de la tarde del último domingo , cuando los operadores del centro de monitoreo que realizaban las tareas habituales de vigilancia de las imágenes provenientes de distintos puntos de la ciudad advirtieron movimientos sospechosos en la zona de la avenida Perón y la calle Yrigoyen.

Fue una cámara ubicada en ese sector que captó a dos motocicletas que circulaban juntas por el sector a alta velocidad. Mientras uno de los conductores llevaba casco, los otros dos se desplazaban sin protección, lo que llamó la atención de los operadores, informaron fuentes de la fuerza.

Seguimiento de las cámaras en vivo y en directo

A partir de esa observación, se inició un seguimiento a través de distintas cámaras del sistema instaladas en la ciudad. Al mismo tiempo, se dio aviso a un móvil policial que patrullaba el sector para que se acercara al lugar y realizara una verificación preventiva.

Minutos después, otro dispositivo de videovigilancia ubicado en el sector de la Ruta Nacional 22 y calle Julio Dante Salto volvió a registrar a uno de los rodados: una moto negra de mayor cilindrada en la que se movilizaban dos hombres jóvenes. Ambos continuaban sin casco y llevaban una mochila oscura.

Con esa información, los operadores del centro de monitoreo continuaron siguiendo cada movimiento e informando en tiempo real al personal que se dirigía al lugar. De acuerdo con lo observado por las cámaras, los motociclistas tomaron por calle Julio Dante Salto en dirección al sector de Isla Jordán.

Operativo moto robada Nqn 2

Uno de los móviles policiales que se había sumado al operativo logró ubicarlos en la zona y comenzó un seguimiento que derivó en una breve persecución. Finalmente, los ocupantes de la moto fueron interceptados a la altura de la Policía Montada, ubicada sobre la calle que conduce al puente que cruza el río Negro y conduce a la Margen Sur, donde los efectivos lograron controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Luego de identificar el rodado, el personal consultó los datos en los sistemas oficiales y detectó un dato clave: una de las motos, una Honda CB190 registraba un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado a fines de enero en la ciudad de Neuquén.

Por las cámaras activaron operativo y recuperaron una moto robada en Néuquén

Como resultado del procedimiento, la moto robada fue secuestrada para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. Además, la otra quedo bajo resguardo policial mientras se desarrollan las diligencias de rigor.

“Este tipo de intervenciones refleja el valor de la tecnología aplicada a la prevención. La detección inicial desde el centro de monitoreo permitió activar el operativo a tiempo y guiar a los efectivos en la calle hasta lograr la interceptación, evitando que el vehículo robado continuara circulando por la región”, resaltaron desde la institución rionegrina. Los involucrados quedaron detenidos y los rodados quedaron a disposición de la Justicia.