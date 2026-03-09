Detuvieron al sospechoso de un homicidio en el centro de Bariloche

La víctima recibió una puñalada en un supuesto ajuste de cuentas. Murió en el Hospital cuando era intervenido. La Policía siguió los rastros del presunto autor y en pocas horas logró detenerlo.

Un hombre de 18 años murió este domingo al mediodía tras recibir una puñalada letal en la zona intercostal derecha y la Policía en pocas horas pudo detener al presunto autor del homicidio ocurrido en pleno centro de Bariloche.

El crimen ocurrió este domingo en inmediaciones del Hospital público, en la zona céntrica de Bariloche, donde la víctima se encontraba con un amigo cuando se presentó el homicida junto a otras personas, extrajo un cuchillo y lo apuñaló en la zona intercostal derecha.

El joven fue trasladado al centro asistencial, ubicado a pocos metros del sitio donde ocurrió la gresca, aunque murió cuando era intervenido quirúrgicamente . Fue identificada como Tomás Alarcón, de 18 años.

operadora 911 Las cámaras del 911 fueron claves para identificar al sospechoso del homicidio en pleno centro de Bariloche.

Con el aporte de testigos, seguimiento de cámaras de seguridad del 911 y del Centro de Monitoreo, y una pesquisa que realizó el Cuerpo de Investigaciones, se identificó al agresor y lo detuvo en horas de la tarde.

La detención se concretó en el Este de Bariloche. Personal de la Comisaría Segunda de Bariloche allanó el domicilio y secuestró dispositivos móviles y prendas de vestir, entre otros objetos, en tanto que cerca de donde ocurrió el homicidio encontró un cuchillo que habría sido el arma letal.

El detenido tiene 19 años y fue trasladado a una dependencia policial donde aguarda su derivación al edificio de Tribunales, donde este lunes se realizará la audiencia de formulación de cargos.

Dolor por el crimen en Bariloche

Entidades deportivas de Bariloche brindaron sus condolencias por el crimen, teniendo en cuenta que el joven fallecido formaba parte de un club de fútbol y su deceso provocó gran conmoción en ese ámbito.

Se cree que el autor del crimen buscó a la víctima para apuñalarlo, como parte de un conflicto que se habría desatado durante la madrugada anterior.

El herido no tuvo margen para defenderse y tras recibir la puñalada, cayó malherido en la vereda de la calle Otto Goedecke, desde donde fue derivado al nosocomio.