Crimen de la Circunvalación: los sospechosos aún no fueron acusados

Los defensores pidieron más tiempo y la acusación formal será el martes. La Fiscalía anticipó las pruebas que tiene en su contra.

Los dos sospechosos por el crimen de la Circunvalación serán acusados formalmente el martes.

Los dos sospechosos por el crimen de la Circunvalación enfrentaron este viernes por primera vez a la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, por planteos de los defensores, los acusados por el homicidio de Emmanuel Aguilera aún no fueron acusados.

Facundo Exequiel Melo , de 28 años, y Jorge Luis Aguilera Martínez (20 años), se entregaron el jueves en la Fiscalía de Cipolletti, que los tenía identificados como los presuntos responsables de la balacera contra una vivienda de Circunvalación y Serafín González en la que fue herido de muerte Emmanuel Aguilera.

Este viernes estaba previsto que este viernes el Ministerio Público Fiscal formalizara la acusación contra los sospechosos del crimen, pero los abogados defensores Juan Luis Vincenti y Michel Rischmann (representantes de Aguilera Martínez y Melo, respectivamente), pidieron "más tiempo" para analizar la causa antes de la realización de la formulación de cargos.

Imputado crimen Circunvalación 2 En la causa hay un tercer detenido, que no está sospechado de participar directamente del crimen de Emmanuel Aguilera.

En la audiencia se establece en forma preliminar la calificación legal y podrían diferenciarse las responsabilidades de cada uno, en función de las pruebas recolectadas, por lo que los defensores plantearon que no habían tenido tiempo suficiente para estudiar el caso tras las detenciones.

La Fiscalía detalló que el crimen se produjo el 1 de marzo, entre las 0:30 y la 1, en Circunvalación y Serafín González. La víctima estaba en una casa junto a un grupo de amigos cuando pasó una camioneta blanca “tipo S10” con al menos cuatro personas, desde la que efectuaron disparos hacia el interior del domicilio. Uno de los disparos impactó en Aguilera.

La Justicia anunció que la audiencia de formulación de cargos fue fijada para el martes en los tribunales de España y Urquiza.

Las pruebas contra los sospechosos del crimen de la Circunvalación

El Ministerio Público sostuvo que en la investigación recabaron distintas declaraciones testimoniales, que apuntaron a Melo y Aguilera como los autores ya en las primeras horas de la investigación. La Fiscalía cuenta con filmaciones que corroboran la presencia del vehículo pasando por frente del domicilio y los disparos que se efectuaron desde el interior.

"La presencia del vehículo en las inmediaciones una hora antes, manteniéndose detenido a la espera", planteó la Fiscalía. Un dato clave que podría agravar la acusación, ya que supone que el ataque fue planificado.

La declaración del dueño de la casa y otras personas que pasaron por el lugar e identifican a la camioneta y a los autores, también fueron mencionadas entre las pruebas que presentará el Ministerio Público contra los sospechosos, que siguieron la audiencia desde su lugar de detención por teleconferencia.

Crimen 010326 C El lugar donde fue asesinado el joven de 20 años, en Circunvalación Perón y la calle Serafín González. Le dispararon desde una camioneta.

A raíz de los primeros testimonios, se ordenaron allanamientos en un domicilio vinculado a Aguilera Martínez, allí se secuestró un arma de fuego “que podría tener vinculación con aquella que utilizaron” en el crimen. En el operativo fue detenido un hermano del sospechoso. Se trata de Alejandro Adrián Aguilera, de 30 años de edad, quien no aparece vinculado en forma directa con el crimen del joven de 20, asesinado de un disparo de arma fuego.

El hombre fue imputado y quedó en prisión preventiva por la tenencia ilegal de un arma de fuego considerada de guerra, con una decena de balas. Se investiga si se trata del arma utilizada en el ataque. En otro operativo vinculado a la investigación por el crimen de la Circunvalación, se secuestró otro arma que también será peritada.