Desaparición en Lamarque: buscan a Kevin Hernández y suspenden la Fiesta del Tomate

La búsqueda del joven Kevin Hernández se intensificó con rastrillajes en el río, allanamientos y drones. En medio de la conmoción y ante la presión, se suspendió la Fiesta del Tomate.

La Policía de Río Negro sumó junto a la Prefectura Naval Argentina, rastrillajes en zonas ampliadas entre Lamarque y Pomona.

La búsqueda de Kevin Hernández , el joven de 26 años desaparecido en la localidad de Lamarque desde el pasado 22 de febrero, atraviesa horas decisivas. En las últimas jornadas se desplegó un amplio operativo policial con múltiples fuerzas y recursos técnicos en distintos puntos del Valle Medio, mientras crece la preocupación social y el reclamo de familiares y vecinos que piden respuestas sobre su paradero.

En paralelo a ese clima de angustia y movilización comunitaria, el municipio tomó una decisión que refleja el impacto del caso en la localidad: la suspensión de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción , uno de los eventos más importantes del calendario cultural de la región.

Durante las últimas horas, la Policía de Río Negro intensificó los rastrillajes en diferentes sectores de Lamarque y zonas cercanas , con la participación de brigadas especializadas, canes rastreadores, drones y buzos tácticos.

Uno de los operativos más relevantes se desarrolló este jueves en aguas del brazo sur del río Negro, donde efectivos policiales trabajaron en conjunto con personal de Prefectura Naval Argentina. Durante varias horas, los equipos recorrieron el tramo que conecta el balneario de Lamarque con el de Pomona en busca de cualquier indicio que permita avanzar en la investigación.

Mientras tanto, otros grupos operativos se desplegaron en distintos puntos de la ciudad. Las Brigadas de Investigaciones de Valle Medio y Villa Regina realizaron tareas técnicas y de relevamiento, en simultáneo con nuevos rastrillajes en zonas rurales y sectores urbanos.

Durante la mañana, las tareas se concentraron en áreas rurales. Allí, efectivos policiales iniciaron un rastrillaje con el apoyo del perro rastreador “Mak”, junto a personal de la Brigada de Investigaciones, el COER, la Brigada Rural y agentes de la Unidad Regional IV. El recorrido partió desde calle España y avanzó en dirección al río Negro, pasando por el basurero local y otros sectores de difícil acceso. En paralelo, otro grupo de efectivos realizó un “peinado” a pie en distintos sectores de la ciudad, ampliando el radio de búsqueda.

Kevin Hernandez, desaparecido Lamarque Kevin Hernández tiene 26 años y se reportó su desaparición el 22 de febrero en Lamarque. Gentileza

La pista del desagüe y el río

Uno de los puntos que concentra mayor atención en la investigación es un desagüe ubicado en cercanías del casco urbano de Lamarque. Según informaron fuentes policiales, durante los primeros rastrillajes los perros adiestrados marcaron rastros que se dirigían hacia ese sector, lo que orientó gran parte de las tareas posteriores.

En ese lugar trabajó incluso un buzo táctico que realizó maniobras de “búsqueda de enganche” en el interior del desagüe, revisando aproximadamente 130 metros del conducto.

Las tareas también se extendieron hacia la costa del río Negro, donde personal especializado realizó inspecciones minuciosas. En ese sector se hallaron elementos cortantes que fueron secuestrados y puestos a disposición del Gabinete de Criminalística para su análisis.

Desde la fuerza indicaron que estos hallazgos constituyen indicios relevantes dentro de la investigación y refuerzan la hipótesis de que tanto el desagüe como la ribera del río podrían ser escenarios clave para reconstruir lo ocurrido.

El operativo incluye la participación de más de una decena de agentes de distintas unidades policiales, efectivos del COER, brigadas rurales de la región y equipos de canes provenientes de General Roca. Además, se utilizaron drones para realizar monitoreo aéreo en sectores de difícil acceso.

Kevin Hernandez Lamaruqe busqueda Buzos de la Prefectura se sumaron a la búsqueda y rastrillaje por el río Negro. Gentileza

Allanamientos y teléfonos secuestrados

En el marco de las medidas dispuestas por la Justicia, ya se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de Lamarque. Los procedimientos fueron ordenados por la jueza de Garantías de Choele Choel, Lorena Belén Chávez.

Durante esos operativos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares de las personas que ocupaban las viviendas allanadas, ya que el análisis de esos dispositivos forma parte de las líneas de investigación que buscan reconstruir los últimos movimientos del joven.

Además, en algunos domicilios se retiraron prendas de vestir y otros elementos que podrían resultar de interés para la causa. Las autoridades también habían realizado allanamientos días atrás en viviendas vinculadas a familiares y allegados del joven, donde se secuestraron objetos personales que podrían aportar datos a la investigación.

La presión social y el reclamo de la familia

La desaparición de Kevin Hernández generó una creciente preocupación en Lamarque. Familiares, amigos y vecinos protagonizaron en los últimos días distintas manifestaciones para exigir que se intensifique la búsqueda y que se esclarezca lo sucedido.

La denuncia formal por su desaparición fue realizada el 26 de febrero por su madre, quien advirtió que llevaba varios días sin tener noticias de su hijo. Desde entonces, la familia viene impulsando reclamos públicos para que se refuercen los operativos de rastrillaje y se aceleren las medidas investigativas.

Las movilizaciones y pedidos se dirigieron especialmente hacia la intendencia local y las autoridades provinciales, en medio de un clima de profunda preocupación en la comunidad.

Comunicado Fiesta Nacional del Tomate suspendida Comunicado de la comisión organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción.

Lamarque suspende la Fiesta Nacional del Tomate

En ese contexto social marcado por la angustia y la incertidumbre, la organización de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción anunció la suspensión de su edición 2026.

La decisión fue comunicada oficialmente el jueves por la noche mediante un comunicado difundido por la comisión organizadora.

“Visto la situación de público conocimiento que atraviesa la familia de Kevin Hernández, y en señal de respeto y solidaridad, la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción resuelve suspender la edición 2026”, indicaron.

El texto agrega que la prioridad en este momento es acompañar a la familia y colaborar con las autoridades que llevan adelante la búsqueda del joven desaparecido.