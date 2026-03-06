El tiempo en Cipolletti: finde gris y posibles lluvias para La Corrida

El pronóstico anticipa días nublados y con probabilidad de lluvia en Río Negro. Todos los detalles para quienes asistan a La Corrida y la fecha del TC, en Viedma.

El cielo estará gris durante todo el fin de semana en Cipolletti.

¡Cipolletti está de fiesta! Este fin de semana no es uno cualquiera: la ciudad celebra la 40° edición de La Corrida Ciudad de Cipolletti , el evento atlético más importante de la Patagonia. Si vas a participar de los 4k familiares o de los 10k competitivos, el clima será un factor determinante y habrá que estar preparado para que el tiempo no empañe la fiesta.

El pronóstico del tiempo en Cipolletti, día por día:

Viernes 6 de marzo: Hoy la ciudad ya respira atletismo. Con el congreso de la actividad física, la entrega de kits para corredores de lo 10K y la charla abierta de los ídolos Rolando Schiavi y Ariel Ortega en el Complejo Cultural Cipolletti. El clima acompañará con nubosidad variable.

Durante el día estará nublado con una máxima de 23°C, mientras que por la noche se espera un cielo parcialmente nublado, ideal para los eventos al aire libre, con una mínima de 16°C. El cielo gris amenaza con lluvias: hay una probabilidad de lluvia del 35% por la tarde, bajando a 10% por la noche.

Sábado 7 de marzo: El día central de la competencia comenzará con calorcito, pero la noche de la carrera presenta un desafío extra. Durante el día el cielo estará gris y hará más calor, con una máxima que puede trepar a los 27°C.

Por la noche, durante la prueba atlética, se espera un cambio significativo. La probabilidad de lluvia sube drásticamente al 90% por lo que los inscriptos para los 4K (a las 20) o los 10K (21:30), es muy probable que recorran el circuito con algo de lluvia.

El Domingo 8 de marzo, el fin de semana de La Corrida propone feria de emprendedores y gastronomía. Para quienes planeen disfrutar de la Feria Semilla o las actividades culturales de cierre, el paraguas será casi obligatorio. El pronóstico del tiempo anticipa inestabilidad con lluvias ligeras durante todo el día.

Las temperaturas previstas contemplan una jornada fresca, con una máxima de 23°C y mínima de 17°C.

El tiempo para el TC en Viedma

Viedma también se enciende este fin de semana. Mientras en Cipolletti corren a pie, en la capital provincial el rugido de los motores será el protagonista con la segunda fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Viedma.

El fin de semana arranca con todo este viernes. Además de la actividad en el autódromo, está previsto el tradicional show callejero de los autos de TC por la ciudad. El clima será el mejor aliado para disfrutar al aire libre.

Día: Totalmente despejado y soleado, con una máxima de 25°C .

Noche: Fresca y agradable, ideal para pasear, con una mínima de 12°C .

Viento: Brisas del noreste de hasta 30 km/h.

Sábado 7 de marzo: Clasificación

Día de entrenamientos y las decisivas clasificaciones. El cielo empezará a mostrar señales de cambio, pero se podrá cumplir con el cronograma sin mayores problemas durante el día.

Día: Parcialmente nublado, con una máxima térmica de 26°C .

Tarde/Noche: La nubosidad irá en aumento. Hacia el final de la jornada aparece una baja probabilidad de tormentas aisladas.

Viento: Moderado del sector norte, con ráfagas que podrían tocar los 35 km/h, algo que los pilotos deberán tener en cuenta en la succión.

jose manuel urcera tc 2026 El Turismo Carretera llega a Viedma y puede tener una carrera bajo la lluvia.

Domingo 8 de marzo: La "Final" bajo el agua

Para las series y la gran Final (14) la estrategia de neumáticos será vital, ya que el pronóstico indica inestabilidad importante.