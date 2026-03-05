Impactante incendio frente a una escuela: un colectivo fue consumido por las llamas

El fuego se desató cuando el vehículo estaba estacionado y generó una enorme columna de humo visible a varios kilómetros. El chofer logró salir a tiempo y los alumnos fueron evacuados.

El incidente se registró a la salida de los estudiantes en un colegio de General Roca.

El incidente se registró a la salida de los estudiantes en un colegio de General Roca.

Una tarde que parecía transcurrir con total normalidad terminó en momentos de tensión y preocupación cuando un colectivo se incendió frente a una escuela , generando una impresionante columna de humo negro que se veía desde varios kilómetros .

El hecho ocurrió alrededor de las 17 de este jueves , frente a la Escuela 86 Romagnoli , cuando el vehículo se encontraba estacionado sobre la calle Lago Mascardi, en la zona sur de la Ruta 22 , en la ciudad de General Roca .

Según informaron fuentes de la Policía de Río Negro , al momento en que comenzó el fuego solo se encontraba el chofer dentro del colectivo , quien logró salir por sus propios medios antes de que las llamas avanzaran.

Una columna de humo que alarmó a los vecinos

El incendio avanzó rápidamente y el vehículo terminó completamente destruido por las llamas, mientras una espesa nube de humo negro se elevaba sobre la zona, generando preocupación entre vecinos y personas que circulaban por el sector.

Se incendió un colectivo en Gral Roca

La situación movilizó de urgencia a Bomberos Voluntarios y a efectivos policiales, que llegaron al lugar para controlar el siniestro y evitar riesgos mayores.

Evacuación preventiva en la escuela

Como medida de seguridad, los alumnos del establecimiento fueron evacuados por otro sector del edificio, mientras el personal policial acordonó la zona y cortó el tránsito para permitir que los bomberos trabajaran con mayor seguridad.

De acuerdo con las primeras informaciones y el testimonio del conductor, el incendio habría sido provocado por un desperfecto mecánico en el colectivo, que comenzó a arder antes de iniciar su recorrido escolar.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el episodio generó un fuerte susto entre quienes se encontraban en las inmediaciones del establecimiento educativo.