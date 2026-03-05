Impactante incendio frente a una escuela: un colectivo fue consumido por las llamas
El fuego se desató cuando el vehículo estaba estacionado y generó una enorme columna de humo visible a varios kilómetros. El chofer logró salir a tiempo y los alumnos fueron evacuados.
Una tarde que parecía transcurrir con total normalidad terminó en momentos de tensión y preocupación cuando un colectivo se incendió frente a una escuela, generando una impresionante columna de humo negro que se veía desde varios kilómetros.
El hecho ocurrió alrededor de las 17 de este jueves, frente a la Escuela 86 Romagnoli, cuando el vehículo se encontraba estacionado sobre la calle Lago Mascardi, en la zona sur de la Ruta 22, en la ciudad de General Roca.
Según informaron fuentes de la Policía de Río Negro, al momento en que comenzó el fuego solo se encontraba el chofer dentro del colectivo, quien logró salir por sus propios medios antes de que las llamas avanzaran.
Una columna de humo que alarmó a los vecinos
El incendio avanzó rápidamente y el vehículo terminó completamente destruido por las llamas, mientras una espesa nube de humo negro se elevaba sobre la zona, generando preocupación entre vecinos y personas que circulaban por el sector.
La situación movilizó de urgencia a Bomberos Voluntarios y a efectivos policiales, que llegaron al lugar para controlar el siniestro y evitar riesgos mayores.
Evacuación preventiva en la escuela
Como medida de seguridad, los alumnos del establecimiento fueron evacuados por otro sector del edificio, mientras el personal policial acordonó la zona y cortó el tránsito para permitir que los bomberos trabajaran con mayor seguridad.
De acuerdo con las primeras informaciones y el testimonio del conductor, el incendio habría sido provocado por un desperfecto mecánico en el colectivo, que comenzó a arder antes de iniciar su recorrido escolar.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el episodio generó un fuerte susto entre quienes se encontraban en las inmediaciones del establecimiento educativo.
