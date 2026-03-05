Salud abrió las inscripciones para las residencias médicas

El ministerio de Salud de Río Negro abrió la inscripción para profesionales de todo el país interesados en realizar residencias en hospitales provinciales. Hay cupos en 18 especialidades y el plazo para anotarse se extiende hasta el 10 de abril.

Río Negro abrió la convocatoria 2026 para el ingreso al sistema de residencias de salud, una instancia de formación profesional destinada a médicos y otros especialistas del ámbito sanitario que buscan obtener su especialización en hospitales públicos.

La coordinadora provincial de Desarrollo Humano del Ministerio de Salud, Renata Scalesa, explicó que el sistema provincial cuenta actualmente con ocho hospitales escuela donde se forman profesionales en distintas áreas. “Las residencias son una instancia de formación para quienes egresan de carreras de grado vinculadas a la salud. En la provincia tenemos 18 especialidades en funcionamiento y más de 70 vacantes para cubrir este año”, detalló.

"Las residencias son instancias para que quienes se reciben de médico hagan (la instancia práctica) para para obtener su título de especialistas en pediatría, clínica médica, cirugía o tocoginecología. Y en el campo de las no médicas, bueno, las que abarcan salud mental comunitaria, salud pública veterinaria, kinesiología. y tenemos también varias especialidades para los profesionales enfermeros", dijo Scalesa.

La funcionaria afirmó que desde hace años, cubrir las vacantes en residencias médicas es complejo porque "los egresados de las carreras de grado, de medicina, hoy tienen a la mano otras propuestas de formación que no necesariamente significaría hacer tres años más para obtener el título de especialista. Eso ha hecho que merme la cantidad de postulantes médicos. Es diferente en los profesionales no médicos (psicólogos, trabajadores sociales, veterinarios, kinesiólogos), que siguen mirando especialidades con bastante interés. Esos postulantes duplican la cantidad de vacantes que nosotros ofrecemos", dijo a LU19.

Entre las áreas disponibles se encuentran medicina general, clínica médica, cirugía general, tocoginecología, pediatría, ortopedia y traumatología, anestesiología y neonatología, además de especialidades no médicas como salud mental comunitaria, salud pública veterinaria, kinesiología y diversas formaciones para enfermería, entre ellas cuidados críticos neonatales, cuidados críticos de adultos y enfermería familiar comunitaria.

La infraestructura sanitaria rionegrina acompaña este crecimiento con una inversión sostenida en equipamiento de última generación y la ampliación de sus centros de salud. Actualmente, la provincia cuenta con ocho sedes distribuidas en puntos clave como Viedma, General Roca, Cipolletti, Bariloche, El Bolsón, General Conesa, Sierra Colorada y Las Grutas. Estos escenarios permiten que el residente se forme en hospitales modernos y áreas críticas renovadas, garantizando una práctica profesional alineada con la tecnología médica actual.

Scalesa explicó que el sistema de residencias permite a los profesionales formarse en un entorno real de trabajo, acompañados por especialistas y equipos docentes que supervisan la práctica cotidiana. “Es un sistema privilegiado porque brinda entrenamiento en el ámbito hospitalario, con acompañamiento permanente de profesionales con experiencia”, señaló.

Además de la práctica en los hospitales base, los residentes realizan rotaciones en instituciones de mayor complejidad o prestigio, incluso fuera de la provincia. Según indicó la funcionaria, algunos profesionales realizan pasantías en hospitales reconocidos como el Garrahan o el Gutiérrez, e incluso en centros de otros países.

Cómo inscribirse a las residencias médicas en Salud

Para la preinscripción a la residencia es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer el Título Universitario Argentino. En la instancia de inscripción se acepta el Certificado de Título en trámite pero al momento de la toma de cargo deberá contar con el título. En caso de poseer título extranjero deberá estar revalidado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Ser nativo/a o por opción (ver Ley 4919 Provincial), Extranjeros (ver Ley 25.871)

Para las residencias básicas: tener hasta un máximo de 8 (ocho)años de graduado, según fecha que figura en el Título - a la fecha de cierre de inscripción.

Sin límite de edad.

Para las residencias de Neonatología y Terapia Intensiva Infantil: tener Residencia de Pediatría completa o certificado de especialista, hasta 10 (diez) años desde el momento de la fecha de expedición del título de grado, al cierre de la inscripción.

En los casos en que se inscriban para las diferentes especialidades de Enfermería de la Provincia de Río Negro, el postulante debe elegir en la inscripción como especialidad Enfermería. En el envío de la documentación deberá adjuntar, una nota donde explicite a qué especialidad concreta de Enfermería quiere inscribirse (Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Cuidados Críticos Neonatal o Enfermería Cuidados Críticos Adultos).

Se podrán anotar enfermeros profesionales que se encuentren cursando materias del último año del trayecto de licenciatura o bien se encuentren realizando sus proyectos de tesis / trabajo Final.