Entrega "récord de escrituras" del IPPV y vecinos cumplen el sueño de toda la vida

Emocionantes testimonios. Cómo siguen la entrega de escrituras y licitaciones en la región, con base en Cipolletti.

Alegría, abrazos y emoción en la entrega de escrituras del IPPV (Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda), que marca un hito en la vida de cientos de familias del Alto Valle . Es que tras tantos años de esfuerzo y espera, al final llegó el momento tan ansiado y pueden cumplir el sueño de tener paga la casa propia , una meta que por momentos parecía inalcanzable.

Ayer fue el turno de los vecinos de General Roca y Allen y la misma felicidad embargará este jueves a numerosos habitantes de Cipolletti, Cinco Saltos y Fernández Oro , que también recibirán en sus manos ese documento tan preciado.

“En General Roca entregamos 104 escrituras del IPPV , dos bajo la ley Pierri. Hasta el año pasado allí llevábamos 154 escrituras entregadas y hay que sumarles estas nuevas -258 la cifra actualizada-. En Allen otras 27. Y hoy jueves tenemos actividad en Cinco Saltos con entrega de escrituras, en Fernández Oro con licitación del programa Suelo Urbano del Sindicato de la Fruta y entrega de escrituras, y en Cipolletti con dos licitaciones de Suelo Urbano en Mutual Magisterio y Empleados de Comercio. También entregaremos escrituras ”, informó el interventor del IPPV, Mariano Lavín a LM Cipolletti .

“En dos años ya entregamos más de 2.400 escrituras, que es un récord absoluto. Y vamos por más”, celebró, exultante, el ex intendente de Fernández Oro.

escrituras ippv (1)

Testimonios llenos de emoción en la entrega de escrituras

Por su parte, los beneficiarios no ocultaron su felicidad y hubo lágrimas en las entregas. “Estoy muy feliz, muy contenta. Orgullosa también porque pude pagar mi casa”, expresó emocionada Mirta, una de las vecinas de Roca que recibió la escritura de su vivienda.

Tiene 62 años y llegó a la Asociación Libanesa acompañada por su nieta Roma, de apenas 5 años. Para ella, la escritura representa el cierre de un ciclo de 28 años en el barrio 126 Viviendas, un camino que inició junto a su esposo, Ramón Jesús, quien falleció hace ocho años.

"Estoy contenta y bueno, extrañando a mi esposo porque no está hace 8 años", aseguró conmovida en declaraciones al portal local ANR.

E.C.P IPPV (5) Estefania Petrella

Susana, por su parte, recordó las épocas de incertidumbre antes de acceder al plan. "Alquilamos como siete años. Alquilar, alquilar y alquilar hasta que nos tocó nuestra casita", expresó.

A pesar de la ausencia de su compañero, ella cumplió la promesa de terminar de pagar la vivienda. "Desde que él faltó, yo pagué lo que me quedaba del resto de la casa", contó. Hoy, rodeada de sus hijos y nietos, siente que el esfuerzo valió la pena.

También roquense, Rosa Rodríguez sitió una felicidad inmensa cuando recibió el título de su casa. La vecina tiene 67 años, y vive en el barrio Alfonsina Storni desde 1979. Tras iniciar trámites en 2015 para poner la vivienda a su nombre —ya que figuraba a nombre de su exesposo—, finalmente en las últimas horas sostuvo la escritura en sus manos.

"Inicié los trámites porque me pasaron muchas cosas y logré poder tener la escritura a mi nombre. Se me había dificultado bastante", relató Rosa.

Cuando recibió su casa a los 22 años sintió una felicidad inmensa. “Este logro es la frutilla del postre a una vida de trabajo”, señaló mostrando orgullosa su escritura.

La escena se repetirá este jueves en varios puntos de la región.