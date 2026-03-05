El mapuche Jones Huala seguirá detenido otros tres meses y cumplirá un año con preventiva

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche fue detenido en El Bolsón acusado de encabezar una asociación ilícita. Se extendió la prisión preventiva porque la Fiscalía necesita tiempo para llevar el caso a juicio.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala , seguirá detenido hasta junio, mes en el que cumplirá un año en prisión. La Fiscalía pidió mantenerlo tras las rejas y el Juez Federal aceptó el planteo. La defensa asegura que la postura de la Fiscalía es “es vergonzosa”.

El activista Facundo Jones Huala seguirá preso hasta junio en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal de Bariloche por presunta asociación ilícita calificada , luego de defender los sabotajes y atentados como método de lucha para defender la causa mapuche.

El mapuche está preso desde el 6 de junio de 2025 , cuando fue capturado en El Bolsón por la Policía Federal en el marco de un procedimiento confuso, que fue ventilado por la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich a través de sus redes sociales.

Cuando fue capturado, no había orden de detención vigente y el juez subrogante Ezequiel Andreani autorizó la detención, cuando ya estaba preso.

La fiscalía federal pidió, por tercera vez, que se extienda la preventiva para Jones Huala, que permanece alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut.

jones-hualajpg.webp Jones Huala fue detenido por la Policía antes de que el juez lo autorizara. Está preso desde junio de 2025, pero la investigación casi no tuvo avances.

La defensa del mapuche cuestionó el planteo de la fiscal Ángela Pagano Mata y sostuvo que el argumento que utilizó en las últimas audiencias “es vergonzoso”.

La última audiencia se realizó este miércoles y fue un calco de las anteriores, con el pedido de extensión de la preventiva y el aval posterior del magistrado Gustavo Zapata.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina insistió con el traslado del líder de la RAM a Esquel, aunque Zapata- que en audiencias anteriores había autorizado la derivación- esta vez la rechazó y aseguró que deberá tratarse en el marco de otro encuentro.

La causa contra el líder de los mapuches

Jones Huala fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, luego de expresiones que brindó durante la presentación de un libro que escribió desde la cárcel, denominado “Entre Rejas, Antipoesía incendiaria”. En el registro fílmico que captó Isabel Huala, la mamá del detenido, Jones Huala defendió los métodos violentos para defender la causa mapuche y enfrentar a los “terratenientes y capitalistas”.

Los cargos que le endilgan son por presunta asociación ilícita calificada. Por la complejidad de la investigación, la fiscalía solicitó encuadrar el caso como investigación compleja, figura que podría mantener preso a Jones Huala hasta junio de 2027.

Pagano Mata argumentó el planteo para prorrogar la detención que existe riesgo de fuga, teniendo en cuenta antecedentes de causas en las que estuvo prófugo durante varios meses, y entorpecimiento de la investigación.

Para la defensa, por su parte, el planteo tiene fundamento en que “la investigación está en pañales, no hay avances y las pruebas que recopilaron hasta ahora, son insuficientes”.