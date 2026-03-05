Visita del presidente de Emiratos Árabes a Bariloche: piden informes al Gobierno nacional

Una diputada rionegrina pidió al Gobierno que informe las condiciones y controles del viaje no oficial del presidente de Emiratos Árabes a Bariloche.

La llegada a Bariloche de una de las figuras políticas más influyentes del Medio Oriente generó repercusiones que ahora llegaron al Congreso de la Nación. La diputada nacional rionegrina Adriana Serquis presentó un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo para que explique las razones, condiciones y características de la visita a la Argentina del presidente de los Emiratos Árabes Unidos , Mohamed bin Zayed Al Nahyan , quien permaneció en la ciudad cordillerana en un viaje no oficial .

El mandatario emiratí, también emir de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de su país, aterrizó en el aeropuerto de Bariloche el 23 de febrero a bordo de un Boeing 747 privado. Su llegada estuvo precedida por un amplio despliegue logístico y de seguridad que comenzó al menos una semana antes y que incluyó la presencia de alrededor de 200 personas dedicadas a tareas de custodia, asistencia y organización de la estadía.

De acuerdo con lo que trascendió, el operativo contempló además la disponibilidad de cuatro helicópteros para los desplazamientos del mandatario y un esquema de seguridad reforzado en el lugar donde se alojó durante su permanencia en la región. La presencia del líder de Emiratos Árabes Unidos generó curiosidad y también interrogantes, ya que se trató de una visita sin agenda oficial pública ni información detallada por parte de las autoridades nacionales.

Aunque el jeque ya no se encuentra en territorio rionegrino, su paso por Bariloche derivó en un debate político y diplomático que motivó la presentación de un pedido de informes en la Cámara de Diputados. La iniciativa de Serquis fue ingresada bajo el expediente 0183-D-2026 y girada a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Avion presidente Emiratos en Bariloche El despliegue de seguridad en Bariloche, involucró al menos 200 personas según fuentes locales para resguardar la seguridad y acompañar la comitiva de viaje del Presidente. Gentileza

Falta de información oficial

La diputada de Unión por la Patria explicó que la presentación busca esclarecer aspectos centrales de la visita ante la ausencia de datos oficiales. Según señaló, la falta de información genera inquietud sobre el cumplimiento de las normas vinculadas a seguridad, controles migratorios y soberanía territorial.

“Necesitamos saber si el Estado argentino está controlando efectivamente quién ingresa al país, si se autoriza la presencia de personal de seguridad extranjero y bajo qué condiciones se permite el ingreso de equipamiento o armamento”, sostuvo Serquis al fundamentar su iniciativa.

El pedido de informes solicita que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del Ministerio de Seguridad, detalle las condiciones bajo las cuales se produjo el ingreso del mandatario emiratí al país.

Entre los puntos centrales, la diputada pide que se informe si la Cancillería argentina autorizó formalmente la visita y cuál fue la naturaleza jurídica del viaje: si se trató de una visita oficial, de Estado, privada o bajo alguna otra figura diplomática.

También reclama conocer las fechas exactas de ingreso y egreso del territorio nacional del presidente de Emiratos Árabes Unidos y de su comitiva, así como la eventual existencia de comunicaciones diplomáticas previas entre ambos países relacionadas con el viaje.

Adriana Serquis - Diputada Nacional Rio Negro La diputada nacional, Adriana Serquis (Unión por la Patria) presentó el pedido de informes a través de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Gentileza

Seguridad y controles

Otro de los ejes del pedido apunta al operativo de seguridad que acompañó la estadía del mandatario en la Patagonia. En ese sentido, se solicita que el Ejecutivo informe si participaron fuerzas de seguridad extranjeras o argentinas en la custodia del visitante y que se detalle la cantidad de efectivos involucrados y el tipo de armamento autorizado.

Además, se requiere información sobre el control que habrían ejercido las autoridades nacionales respecto del personal de seguridad que ingresó al país junto a la comitiva, así como sobre los vehículos, aeronaves, equipamiento o armamento que pudieran haber sido trasladados.

El pedido también incluye preguntas sobre los controles migratorios, aduaneros y sanitarios realizados al momento del arribo de las aeronaves y sobre el régimen bajo el cual ingresaron al territorio argentino tanto el avión presidencial como el resto del equipamiento.

En ese marco, la diputada solicita que se precise cuántas personas ingresaron al país en el contexto de la visita, detallando nacionalidad, funciones y condición migratoria. También pide que se confirme si todas las personas, aeronaves y elementos introducidos en el país egresaron posteriormente y cuál fue su destino declarado.

Avion presidente Emiratos en Bariloche 2 Al menos una semana duró la estadía del Presidente de los Emiratos Árabes en Bariloche. Gentileza

Antecedentes y contexto

La presentación parlamentaria también menciona un antecedente ocurrido el 17 de octubre de 2022, cuando un avión militar de Emiratos Árabes Unidos aterrizó en Bariloche transportando lo que entonces se informó como una estación satelital.

A partir de ese episodio trascendió además que capitales vinculados al país del Golfo poseen tres estancias ubicadas en zonas de seguridad de frontera en la Patagonia, áreas donde la legislación argentina establece restricciones para la propiedad extranjera de tierras.

En ese contexto, el pedido de informes también busca conocer si existieron reuniones formales o informales entre el mandatario extranjero o integrantes de su comitiva con autoridades nacionales, provinciales o municipales durante su estadía en la región.

Asimismo, se solicita información sobre la eventual existencia de acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Emiratos Árabes Unidos en materia económica, energética, financiera o de seguridad que pudieran estar vinculados con la presencia del presidente emiratí en la Patagonia.

Finalmente, Serquis pidió que el Poder Ejecutivo informe si evaluó el impacto institucional, diplomático o estratégico de esta visita en relación con la política exterior argentina.