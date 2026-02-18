El llamativo avión que llegó a Bariloche desde Emiratos Árabes y activó un fuerte operativo

El arribo de vuelos procedentes de Emiratos Árabes activó un operativo poco habitual en la Patagonia. Crecen las versiones sobre la visita de una figura de peso internacional.

El aterrizaje se dio alrededor de las 16 horas de este martes.

Un inusual y hermético despliegue se activó este martes en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche tras el arribo de una aeronave con bandera de los Emiratos Árabes Unidos . La escena sorprendió a pasajeros y trabajadores de la terminal, donde se observó un fuerte movimiento logístico y de seguridad.

El operativo se desarrolló en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria , donde cerca de las 16 aterrizó un Airbus 340 que, según trascendió, trasladaría unos 170 pasajeros.

Pero eso no sería todo.

Otro avión, más grande, se esperaba por la noche

Según trascendió en medios locales, fuentes vinculadas a la actividad aeroportuaria indicaron que se esperaba la llegada de una segunda aeronave, de mayor porte, durante la noche. En ese vuelo habrían viajado otras 120 personas.

El movimiento no pasó desapercibido: testigos aseguraron que parte del contingente estaría integrado por personal de seguridad, lo que alimentó aún más las especulaciones.

¿Visita presidencial en puerta?

De acuerdo a las primeras versiones que circulan en el ámbito aeronáutico, el operativo estaría relacionado con una posible visita de Mohamed bin Zayed Al Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi.

Si bien no hay confirmación oficial por parte de autoridades nacionales, se habla de un eventual arribo en los próximos dos o tres días. La magnitud del despliegue refuerza las versiones sobre una visita de alto nivel.

Hermetismo y expectativa

Hasta el momento reina el silencio oficial, pero en la terminal aérea el movimiento es evidente: logística reforzada, coordinación especial y presencia de equipos que no forman parte del operativo habitual.

La posible llegada de una de las figuras políticas más influyentes de Medio Oriente genera expectativa y abre interrogantes sobre los motivos del viaje y su agenda en la Patagonia.

Por ahora, el aeropuerto de Bariloche es escenario de un operativo que no pasa desapercibido y que podría anticipar una visita internacional de alto impacto.