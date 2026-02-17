"Hoy temo por mi vida": el crudo relato de la mujer acuchillada con un machete por su hermano

La mujer sufrió heridas graves que incluyeron golpes en la cabeza, cortes en el pecho y antebrazos, que le provocaron 14 puntos en la muñeca. La agresión continuó cuando su cuñada intentó chocarla con el auto.

La mujer sufrió golpes de puño en la cabeza, lesiones y cortes en los brazos y el pecho con el machete. Además, su cuñada intentó chocarla con su auto.

Una mujer fue víctima de un violento ataque perpetrado por su hermano en el barrio Obrero A de Cipolletti . La agresión tuvo lugar ayer a la noche, cuando la mujer le escribió un mensaje para pedirle la devolución de dinero prestado, lo que provocó la furia de Carlos Acuña y el comienzo del ataque con golpes de puño y un machete.

El violento episodio protagonizado por el hombre de 40 años comenzó con amenazas a través de mensajes de WhatsApp y derivó en un brutal ataque . El hombre le propinó golpes en la cabez a, le provocó lastimaduras en los antebrazos y cortes en el pecho con el machete . La agresión continuó cuando la tomó del cabello y arrastró hasta un descampado para seguir con los golpes.

Florencia Acuña en diálogo con LM Cipolletti explicó: “Como pude agarré fuerza para levantarme y me vine corriendo para mi casa, pero en la mitad del camino mi cuñada vino con el auto y me chocó . Yo me balanceé sobre su auto y le rompí el parabrisas para que no me embista ”.

Según relató la víctima, el conflicto comenzó cuando le pidió la devolución de dinero prestado a su hermano. El hombre, que presenta problemas de consumo problemático desde la adolescencia y regresaba de una reunión familiar bajo los efectos del alcohol, respondió con insultos y amenazas, al asegurar que iría a su casa para “hacerla entender”. La madre de ambos, que se encontraba en el auto al momento de los mensajes amenazantes, le advirtió a su hija que se encerrara y llamara a la policía porque su hermano estaba muy alterado.

FB_IMG_1771375298409.jpg La mujer denunció que su hermano la agredió con un machete y le provocó cortes en el pecho.

La víctima llamó a la policía antes de la agresión pero se retiraron

La mujer se comunicó con la unidad policial del barrio Anai Mapu, pero los efectivos asistieron hasta la esquina del barrio Obrero Manzana 10 Lote 15, donde reside la víctima y se retiraron antes de la llegada de Carlos Acuña. El temor de Florencia remite a la cercanía de su domicilio con la vivienda de su hermano, quien vive a la vuelta de su hogar.

“No podemos hacer nada porque tu hermano no está acá, me dijo la Policía. Mi hermano está por llegar, pueden esperar en la esquina, hacer un rondín porque va a llegar y va a pasar lo que va a pasar. Me tomaron los datos y se fueron. A los minutos llegó mi hermano” indicó Acuña.

FB_IMG_1771375305165.jpg Florencia relató que el conflicto comenzó cuando le pidió a su hermano la devolución de plata prestada.

El brutal ataque

El hombre, en un estado de alteración total, se dirigió hacia su domicilio y habría comenzado a agredir a su pareja. En paralelo, la madre le alertó a Florencia que su hermano estaba atacando a su pareja dentro de la vivienda y “me pidió ayuda urgente porque me dijo que sino la iba a matar” expresó la mujer.

Al dirigirse hacia la casa de su hermano para asistir a su cuñada, Florencia fue interceptada por su hermano y atacada con un machete. “Me atacó con un machete, me pegó en el pecho que menos mal que me moví porque me dio un puntazo en el pecho. Me lastimó el brazo, me pusieron 14 puntos, me golpeó en la cabeza y me arrastró de los pelos para pegarme en el piso” describió Acuña.

En el medio del ataque, Florencia logró escapar, pero el agresor continuó persiguiéndola, tirando piedras y dañando los vidrios de su vehículo. En ese momento, su cuñada intentó embestirla con su auto, pero la mujer se arrojó sobre el parabrisas para evitar ser atropellada. Con la ropa manchada y perdiendo una gran cantidad de sangre, buscó resguardo en la casa de su madre.

FB_IMG_1771375312294.jpg La hermana mayor de Florencia improvisó una venda con una remera y esperaron la llegada de la ambulancia.

Denuncia policial y solicitud de medidas cautelares

Su hermana mayor improvisó una venda con una remera para detener la pérdida de sangre hasta la llegada de la ambulancia y la policía, que la trasladaron al Hospital Moguillansky, donde recibió la sutura con 14 puntos en el antebrazo.

La mujer radicó la denuncia penal en la Comisaría de la Mujer y solicitó medidas cautelares, entre ellas una restricción de acercamiento y la posible entrega de un botón antipánico para controlar que el hombre no se acerque a la vivienda de su hermana.

Fuentes policiales le confirmaron a Florencia que el agresor fue detenido, aunque expresó su temor ante posibles represalias cuando recupere la libertad, ya que vive a escasos metros de su domicilio. Florencia señaló que su hermano tiene antecedentes recientes por lesiones contra un efectivo policial y resistencia a la autoridad, por esta razón cumple con una probation en la actualidad.

“Hoy estoy acá con mi familia tratando de resguardarme. No sé si voy a poder dormir esta noche porque no sé que va a pasar. Hoy temo por mi vida porque no es un desconocido, es mi hermano, es mi familia” concluyó Acuña.