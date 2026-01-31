Arrastró a un perro con su auto y terminó amenazando a sus vecinos con un machete

Un conductor arrastró a un perro más de 100 metros, se burló de la familia y luego los amenazó con un machete. La Justicia dictó medidas cautelares.

El hecho ocurrió en un barrio de El Bolsón entre dos familias vecinas y derivó en la intervención de la Justicia.

Un violento episodio ocurrido en El Bolsón derivó en la intervención del Juzgado de Paz y la imposición de medidas cautelares tras una escalada de tensión entre vecinos que incluyó el atropello de un perro, burlas, amenazas con un machete y una falsa denuncia policial.

Todo comenzó cuando un hombre circuló a alta velocidad por la calle donde vive su vecino . En ese momento, el perro de la familia se encontraba sobre la vereda. Según relataron los damnificados, el conductor pasó tan cerca del cordón que terminó enganchando al animal, al que arrastró por más de 100 metros . La escena generó conmoción en el barrio y un profundo malestar en la familia, que esperaba al menos un pedido de disculpas por lo ocurrido.

Lejos de eso, la situación se agravó. De acuerdo a la denuncia, el automovilista se burló del hecho y provocó a los dueños del perro . Cuando el hijo de la familia intentó reclamarle por lo sucedido, el hombre salió de su vivienda portando un machete, lo que elevó el conflicto a un nivel alarmante.

Como si eso fuera poco, el conductor realizó un llamado a la policía brindando información falsa: aseguró que sus vecinos estaban armados y que no le permitían salir de su casa. En medio de la discusión también intervino el padre del agresor, quien justificó el accionar de su hijo con un argumento que generó aún más indignación: sostuvo que podía circular por la calle “a la velocidad que quisiera”.

Juzgado Paz El Bolsón.jpg El Juzgado de Paz de El Bolsón, fijó medidas a cumplir por las familias involucradas. Google

La intervención judicial

Ante la gravedad de los hechos y el clima de hostilidad creciente, la familia afectada formalizó una denuncia. El caso llegó al Juzgado de Paz local, que resolvió dictar una serie de medidas cautelares con el objetivo de frenar la escalada de violencia y preservar la convivencia.

La resolución judicial estableció, en primer lugar, una prohibición de contacto mutuo entre las partes, que incluye la imposibilidad de ingresar al predio del otro vecino. Además, se dispuso una limitación clara para el tránsito vehicular frente a las viviendas involucradas: los vehículos no podrán superar los 40 kilómetros por hora, una medida pensada no solo para evitar nuevos incidentes, sino también para reforzar la seguridad en una zona residencial.

El fallo también fija responsabilidades compartidas. Cada familia deberá mantener a sus perros dentro de sus respectivos predios y bajo control adecuado, buscando prevenir situaciones similares a futuro. A su vez, se prohibieron expresamente las palabras ofensivas, los gestos de agresión, los ruidos molestos y cualquier acción que pueda afectar la intimidad, el descanso o la tranquilidad de los vecinos.

Comisaría El Bolsón.jpeg Ante el incumplimiento de alguna de las partes, la comisaría local y el sistema 911 están facultados para intervenir. Archivo

Si se incumple, se denuncia penalmente

El juez de Paz fue categórico al advertir que cualquier incumplimiento de estas normas derivará en sanciones penales por desobediencia judicial. Para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas, se notificó a la Comisaría 12ª, a la Comisaría de la Familia y al sistema de emergencias 911, que quedaron al tanto del conflicto y de las restricciones impuestas.

Desde el ámbito judicial remarcaron la importancia de respetar las normas de convivencia, circular a velocidades prudentes en zonas urbanas y recurrir a los canales institucionales ante cualquier desacuerdo, evitando conductas que puedan agravar los conflictos.

Mientras tanto, la familia espera que las medidas dictadas permitan recuperar la calma en el barrio y que el episodio sirva como llamado de atención sobre la responsabilidad individual al volante y el respeto básico entre vecinos.