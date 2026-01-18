Denunciaron a un paciente por agredir a una empleada hospitalaria

El hombre, que padece una discapacidad motriz, pidió perdón. Tendrá que designar a un representante para que lo atiendan de aquí en más.

Un paciente con una discapacidad motriz fue acusado de haber agredido a una empleada de un hospital que lo estaba atendiendo y la Justicia de Paz de Río Negro le impuso medidas para proteger a la mujer y prevenir nuevos episodios de hostilidad.

La denuncia la hizo el director del establecimiento de Luis Beltrán en la Comisaría de la Familia de esa localidad del Valle Medio rionegrino y se le encuadró en lo que establece la Ley 26485 , que regula la Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Fue el 16 de octubre del año pasado, pero en los últimos días últimos días se conoció su resolución.

La mujer, que por temor en principio no quiso recurrir a la Policía, se desempeña en la oficina de la Junta de Discapacidad y relató que atendió al hombre -identificado con las siglas ÑW-, pero que al “no recibir la respuesta que esperaba” , comenzó a “ponerse agresivo y a golpear el escritorio”.

La mujer sufrió una crisis de nervios

En una ampliación de la denuncia que hizo posteriormente la víctima en el Juzgado de Paz, en la que ratificó lo expresado por su jefe, sostuvo que "...rápidamente comienza a golpear el escritorio, a tirar objetos, insultando y con una actitud agresiva que sentía que podía golpearme por lo que atine a irme a una oficina continua...”.

Agregó que en un momento “vuelvo a atenderlo, estando en shock por la situación” y que “llorando”, le explicó como continuaba el trámite, por lo que el sujeto se retiró del lugar.

Ante la consulta en el despacho judicial acerca de cómo reaccionó el hombre al verla llorar, dijo que “nunca cambio su actitud, siendo agresivo todo el tiempo, jamás cambio su forma al ver como estaba yo...".

La trabajadora pidió que le impusieron a ÑW la prohibición de acercamiento como medida cautelar y aclaró que no quiere volver a atenderlo, “dado el nivel de violencia que demostró y la angustia que ella atravesó”.

Juzgado de Paz Luis Beltrán.

El acusado también fue convocado al Juzgado de Paz para que brinde su versión. Se presentó el 8 de enero último y admitió que “se alteró, se puso nervioso, que es habitual que le suceda, que en realidad el enojo es con él mismo, entendiendo que su actitud puede haber generado temor en la Sra. G....".

Pero niega haber golpeado o tener una actitud intimidatoria hacia la trabajadora y pidió disculpas por su conducta “dado que no que no quiere tener ese tipo de problemas”.

Se destacó que el hombre presenta una discapacidad motriz, cuenta con Certificado Único de Discapacidad -CUD- y periódicamente, especialmente cuando se vence su certificado, debe realizar gestiones para su renovación, y la única Junta de Discapacidad del Valle funciona en el hospital de Luis Beltrán, por lo que deberá seguir concurriendo.

Entrevista virtual

Ante este contexto y con el objetivo de proteger y no exponer a la mujer a nuevas situaciones de violencia, pero también teniendo en cuenta el derecho que le asiste al paciente a ser atendido por el organismo gubernamental, el Juzgado de Paz solicitó a la Junta Provincial de Discapacidad que proponga alternativas para brindarle atención al acusado.

La asesora legal de ese organismo, Bárbara Fantón, presentó un escrito en el que informó que le otorgaron un turno de atención virtual a ÑW para el 30 de enero por la mañana.

En cuanto a la realización de trámites administrativos presenciales vinculados a la gestión del CUD sugiere que el hombre designe a una persona de su confianza como apoderado para que lo represente y pueda efectuar el trámite.

ÑW aceptó la propuesta y designó a su esposa para que lo represente, así él no tiene contacto con la denunciante.

Reconoció su culpa

De todos modos, la Justicia de Paz impuso medidas para proteger a la mujer, dado que determinaron que el hombre “tuvo una conducta agresiva” hacia empleada. Aclararon que, si bien el hombre evidenció un arrepentimiento, también reconoció que “es habitual que tenga estas reacciones, que tiene que ver con una cuestión personal”.

Entre las pautas resuelta, por un lapso de 60 días, ÑW tiene prohibido acercarse al lugar de trabajo de la denunciante, como así también en su domicilio o en los lugares donde se encuentre. Tampoco debe provocar actos molestos o de intimidación de manera personal o través de llamadas telefónicas, mensajes o redes sociales.

Además, el dictamen ratificó que la Junta de Disciplina lo atenderá de manera virtual y que para realizar trámites presenciales deberá designar a un representante.

Le advirtieron al hombre que en caso de incumplimiento de las medidas ordenadas podrá ser sancionado. Mientras que a la mujer le comunicaron que en esos casos deberá recurrir a la Policía o realizar una denuncia en el Ministerio Público Fiscal.