Rescate extremo: un árbol cayó sobre un turista en el Hielo Azul y lo evacuaron en helicóptero

El hombre oriundo de Buenos Aires sufrió un grave traumatismo de tórax por la caída del árbol de 20 metros. La Patrulla de Montaña coordinó el operativo aéreo.

Un operativo de emergencia se desplegó este martes pasado el mediodía en el Refugio Hielo Azul , dentro del área ANPRALE de El Bolsón , para rescatar a un hombre que sufrió un grave accidente en la montaña. El turista , oriundo de Buenos Aires, sufrió la caída de un árbol de 20 metros de altura y le provocó un traumatismo de tórax .

Según informó la Dirección de Protección Civil de Río Negro, el hombre de 30 años se encontraba caminando en inmediaciones del refugio de montaña , cuando un árbol se desprendió de la base y cayó sobre su pecho .

En el rescate trabajaron de manera coordinada la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro , Bomberos Voluntarios de El Bolsón y el Hospital local , bajo la supervisión de Protección Civil. Debido a la gravedad del incidente y la complejidad del terreno, se solicitó apoyo aéreo para lograr una evacuación rápida y segura en un sector de difícil acceso.

De esta manera, cerca de las 12:45, un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego despegó desde el Aeródromo de El Bolsón y llevó en pocos minutos al refugio. El equipo de rescate estabilizó al herido y lo trasladó rápidamente hacia el Aeródromo local.

refugio hielo

Desde allí, el turista fue derivado en ambulancia en carácter de urgencia hacia el Hospital de Área de El Bolsón para recibir atención especializada. Finalmente, el operativo se desarrolló con celeridad y precisión, a partir del trabajo conjunto de las instituciones locales, para dar respuesta ante una situación urgente.