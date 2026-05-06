Impactante choque en Ruta Chica: un auto terminó destrozado y hubo demoras en el tránsito

El accidente ocurrió cerca del Puente 83, en Ruta 65. Un conductor debió ser asistido y la Policía desvió el tránsito.

Un fuerte accidente de tránsito se registró pasadas las 21 horas sobre la Ruta 65 , conocida como Ruta Chica , antes de llegar al Puente 83 . El choque involucró a un Fiat Uno y un Volkswagen Passat , y dejó importantes daños materiales en ambos vehículos.

La escena generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por el sector, especialmente por el estado en el que quedó el Fiat Uno tras el impacto.

Si bien no se reportaron heridos de gravedad , el conductor del Fiat Uno debió recibir asistencia médica en el lugar por parte de personal del SIARME .

Testigos indicaron que el impacto fue fuerte y que los vehículos quedaron detenidos a un costado de la ruta mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Tránsito lento y desvíos policiales

Tras el siniestro, efectivos policiales montaron un operativo para ordenar la circulación y desviar parcialmente el tránsito en la zona.

Como consecuencia, se registraron demoras y circulación lenta sobre Ruta Chica, en un horario de importante movimiento vehicular. Las autoridades pidieron extremar la precaución al circular por el sector.

Chocó una moto en la Ruta Chica, le provocó una fractura y se fugó

Una indignante situación tuvo lugar el sábado 2 de mayo en la Circunvalación con la Ruta 65 de Cipolletti. Una mujer sufrió un grave accidente cuando un vehículo la chocó desde atrás, le provocó que cayera de su moto y se fugó. La motociclista sufrió graves lesiones producto del choque, incluyendo la fractura de su clavícula.

Dado que el conductor se dio a la fuga, no auxilió a la víctima ni le ofreció los datos de contacto, Soledad comenzó una campaña para identificar al conductor que le provocó las heridas graves.

El accidente sucedió en la intersección de Circunvalación y Ruta Chica, cuando la mujer se trasladaba en su motocicleta desde Fernández Oro e intentaba cruzar el sector de las vías. Un auto la chocó desde atrás y la fuerza del impacto, provocó que cayera con fuerza contra el asfalto.

"Me chocó de atrás, y cuando caí, hubo gente que me ayudó, incluso a sacarme el casco, pero el auto que me atropelló se dio a la fuga", explicó Soledad.

El conductor del vehículo no detuvo la marcha, ni se bajó a asistir a la víctima o a ofrecer los datos de contacto del seguro. Únicamente se limitó a huir del lugar y dejar a la mujer tirada sobre la calzada.

La mujer se desempeña como empleada doméstica de casas particulares y su recuperación implicará de 3 a 4 meses de reposo, debido a las lesiones. La falta de cobertura del seguro del vehículo que le provocó el accidente, sumado a las dificultades físicas para volver a trabajar, le generaron un grave perjuicio económico a Soledad.

Por esta razón, Soledad solicita la colaboración de la comunidad de Cipolletti para buscar testigos del lamentable accidente y poder contactar al conductor responsable del choque.

Se desconoce el modelo de vehículo involucrado en el choque, pero según explicó una testigo, recuerda la patente del vehículo, por eso, Soledad adjuntó los números de contacto 2995970395 o 2995286803 para que cualquier persona que tenga información, se comunique con ella.