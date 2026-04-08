Violento incidente en la Ruta 22: el camión intentó sobrepasar un auto y chocó de frente

La Justicia de Río Negro imputó al conductor del camión por conducción imprudente y antirreglamentaria. Todavía se espera la evolución de las víctimas que permanecen en estado crítico.

Personal de Bomberos Voluntarios de General Roca debieron emplear herramientas neumáticas para retirar a las víctimas, que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos.

La Justicia de Río Negro acusó al conductor del camión que provocó un violento choque frontal contra un Peugeot 208 en el que viajaban dos personas y sufrieron heridas de gravedad por el impacto. El siniestro vial tuvo lugar el lunes por la noche sobre la Ruta Nacional 22 a la altura de General Roca.

La Fiscalía acusó al conductor del camión por el delito de “lesiones graves culposas” por el incidente de tráfico que sucedió a las 22:55 en el kilómetro 1172/8 a la altura del barrio Stefenelli . Las víctimas continúan en estado crítico y se espera su evolución favorable, mientras el imputado deberá cumplir estrictas medidas cautelares .

Según la teoría de caso, el imputado conducía un camión Mercedes Benz con semirremolque transitaba en dirección oeste- este cuando intentó sobrepasar a otro vehículo . En ese contexto, el vehículo de gran porte invadió el carril contrario de forma imprudente, antirreglamentaria y sin el debido cuidado, dominio ni prevención exigidos para una conducción segura.

De esta manera, el camión impactó de frente contra un Peugeot 208 en el que viajaban las víctimas. El violento impacto sucedió cuando el conductor del auto intentó evitar la colisión desplazándose hacia la banquina, pero el camionero replicó la maniobra y terminó embistiéndolo de frente.

Imputación por conducción imprudente

La Fiscalía encuadró el hecho como lesiones graves culposas, al considerar que el conductor actuó sin respetar las normas de tránsito ni las condiciones de seguridad exigidas. La calificación legal se sustenta en el artículo 94 bis del Código Penal y en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, normativa a la que adhiere la Provincia de Río Negro.

Choque Roca 060426 Personal del SIARME trasladó a los dos ocupantes al hospital de Roca, donde habían quedado internados en grave estado. Gentileza

Durante la audiencia se presentaron diferentes elementos probatorios que respaldan la imputación. Entre ellos figura el acta de procedimiento policial de Seguridad Vial de General Roca, entrevistas a testigos del hecho, el reporte del Gabinete de Criminalística y el resultado del test de alcoholemia que arrojó 0,00 g/l.

También sumaron las historias clínicas de las víctimas, tanto del hospital de General Roca como de un centro de salud de la provincia de Neuquén.

Las dos víctimas permanecen internadas con pronóstico reservado

Una vez que se formalizó la imputación, la jueza dispuso una serie de medidas cautelares para el acusado, mientras se aguarda la evolución favorable de las víctimas, que permanecen internadas en estado crítico en el Hospital Francisco López Lima, ya que el agravamiento del cuadro puede significar un cambio en la imputación del delito.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg Los ocupantes del vehículo permanecen internados en el Hospital Francisco López Lima en estado crítico. Archivo

La defensa penal pública que asistió al imputado no presentó objeciones formales a la imputación ni a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía. “Nos hemos comunicado tanto con el empleador como con familiares del hombre, a fin de corroborar el domicilio informado”, explicó el defensor.

El conductor imputado deberá fijar y mantener domicilio en la provincia de Santiago del Estero, tiene prohibido salir de país y deberá presentarse periódicamente en una comisaría. Además, se le exigió mantener contacto con la Fiscalía N.º 4 mientras avanza la investigación.