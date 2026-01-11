Otra tragedia en la Ruta 151: choque frontal causó dos muertos cerca de Cinco Saltos

Dos personas que se trasladaban en un Chevrolet Corsa murieron al impactar contra una camioneta, cuyo conductor resultó herido. Presumen que el auto invadió el carril contrario.

Tras el choque frontal la camioneta quedó volcada sobre la Ruta 151. El auto Corsa se desplazó hacia la banquina. Dos ocupantes murieron.

Dos personas murieron y otras resultó con heridas en un impresionante choque frontal entre dos vehículos ocurrido durante la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 151, a la altura de la Falcultad de Ciencias Agrarias de la UNCo -más precisamente donde se encuentra el radar de velocidad, a pocos kilómetros de Cinco Saltos.

El tágico incidente fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa, informó Seny Radio en su perfil de Facebook. Como consecuencia del fuerte impacto fallecieron en el acto los dos ocupantes del auto, el conductor y una mujer.

En tanto que el conductor de la Hilux, que quedó volcada en mediode la cinta asfáltica sobre su lateral izquierdo, resultó con algunas heridas, aunque si vida no correría peligro.

Choque Ruta 151B

En el lugar trabajaron personal de Policia de Tránsito de Río Negro, personal de Salud y Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos. También convocaron a los integrantes del Gabinete de Criminalística para que efectuaran las pericias accidentológicas en busca de determinar la mecánica del hecho y posibles responsabilidades, aunque habría pistas al respecto.

Debido a la posición en que quedaron los rodados las autoridades ordenaron la circulación de tránsito por sectores aledaños. Poco después de las 9 la circulación se había normalizado.

La identidad de las víctimas ni su procedecencia aún no se dieron a conocer.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía se informó que se presume que el Corsa circulaba sentido Cipolletti-Cinco Saltos, y que por razones que se tratan de establecer invadió el carril contrario, siendo impactado por la Hilux.

NOTICIA EN DESARROLLO