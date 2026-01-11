Trágico accidente en la Ruta 151: quién era la pareja de Cipolletti que murió en el brutal choque

Dos personas que viajaban en un Chevrolet Corsa murieron al impactar contra una camioneta. Familiares de las víctimas confirmaron sus identidades.

Se confirmaron las identidades de la pareja que murió en el fatal choque cerca de Cinco Saltos.

En la madrugada de este domingo, dos personas murieron y otra resultó con heridas en un impactante choque frontal que protagonizaron dos vehículos sobre la Ruta Nacional 151 , en cercanías de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo. El siniestro fatal se registró a la altura del radar de velocidad que se ubica a pocos kilómetros de Cinco Saltos .

El trágico choque fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa , informó Seny Radio en su perfil de Facebook. Como consecuencia del fuerte impacto fallecieron en el acto los dos ocupantes del auto, el conductor y una mujer.

Mientras que el conductor de la Hilux, que quedó volcada en medio de la cinta asfáltica sobre su lateral izquierdo, resultó con algunas heridas, aunque su vida no correría peligro.

Trágico accidente en la Ruta 151: confirmaron las identidades de la víctimas

Familiares de las víctimas confirmaron que se trataba de una pareja y los despidieron con dolor en sus redes sociales. "Que dios los reciba en su santa gloria, por siempre en nuestros corazones", publicaron allegados.

Y lamentaron: "Una perdida irreparable. Por siempre en nuestros corazones, me quedo con ese abrazo enorme que nos dimos anoche hermana querida lo mismo para mí cuñado fueron excelentísima personas los dos, los voy a extrañar mucho". Las víctimas eran Braian Ezequiel Vera de 30 años, oriundo de Fernández Oro y Daniza Amadís Ávila de 23 años, de Cipolletti.

Además, confirmaron que sus restos serán velados este domingo en Cipolletti, en Don Bosco 1517 desde las 19 horas hasta la 1 y mañana a partir de las 8.30 a 11 horas.

En el lugar trabajaron personal de Policía de Tránsito de Río Negro, personal de Salud y Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos. También convocaron a los integrantes del Gabinete de Criminalística para que efectuaran las pericias accidentológicas en busca de determinar la mecánica del hecho y posibles responsabilidades, aunque habría pistas al respecto.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía se informó que se presume que el Corsa circulaba sentido Cipolletti-Cinco Saltos, y que por razones que se tratan de establecer invadió el carril contrario, siendo impactado por la Hilux.