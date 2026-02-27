Hay alerta amarilla por tormentas en Cipolletti
El pronóstico anticipa lluvias intensas en Cipolletti y el resto del Alto Valle. Según el SMN también puede caer granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió su pronóstico para este viernes 27 de febrero y anticipó una alerta amarilla por tormentas en Cipolletti y el resto del Alto Valle. Este nivel de advertencia anticipa posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
El pronóstico indica que la temperatura máxima alcanzaría los 33°, mientras que la mínima será de 13°, con el cielo mayormente cubierto e inestable, con vientos de entre 19 y 57 km/h.
Respecto a la alerta por tormentas, el SMN detalló que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las lluvias podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.
Las tormentas fuertes se esperan durante la tarde y la noche, según el pronóstico del SMN. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, que pueden ser superados localmente. Este pronóstico se hará sentir durante la tarde del viernes.
