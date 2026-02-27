Hay alerta amarilla por tormentas en Cipolletti

El pronóstico anticipa lluvias intensas en Cipolletti y el resto del Alto Valle. Según el SMN también puede caer granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió su pronóstico para este viernes 27 de febrero y anticipó una alerta amarilla por tormentas en Cipolletti y el resto del Alto Valle . Este nivel de advertencia anticipa posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas .

El pronóstico indica que la temperatura máxima alcanzaría los 33°, mientras que la mínima será de 13°, con el cielo mayormente cubierto e inestable, con vientos de entre 19 y 57 km/h.

Respecto a la alerta por tormentas, el SMN detalló que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

mapa_alertas (1)

Las lluvias podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Las tormentas fuertes se esperan durante la tarde y la noche, según el pronóstico del SMN. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, que pueden ser superados localmente. Este pronóstico se hará sentir durante la tarde del viernes.