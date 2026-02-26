Cipolletti refuerza su política contra aguantaderos y trapitos en distintos barrios

Dos operativos tuvieron lugar en la ciudad para erradicar un aguantadero de Ferri y un espacio utilizado por trapitos en el barrio Don Bosco.

Este miércoles, la secretaría de Fiscalización intervino en un espacio sobre el barrio Don Bosco utilizado por "trapitos" que allí pernoctaban.

La ciudad profundiza durante este 2026 una política de seguridad urbana y ordenamiento del espacio público que apunta a dos de los reclamos más reiterados por los vecinos: la erradicación de “ aguantaderos ” y el control de los denominados “ trapitos ”. Se trata de una estrategia que combina intervenciones, trabajo coordinado con la Policía de Río Negro y un esquema de denuncias que gana protagonismo.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que las intervenciones se sostienen en base a los reportes diarios que ingresan a las líneas de atención, donde los vecinos advierten situaciones de inseguridad o conflictos en distintos barrios. En ese marco, los operativos se intensificaron en zonas consideradas críticas, con resultados que, aseguran, ya son visibles.

Este miércoles se concretó un nuevo operativo en la zona de Ferri , en inmediaciones de calle B19 y las vías. Allí, personal municipal, junto a efectivos de la Policía de Río Negro y con la presencia del intendente Rodrigo Buteler , desmanteló un aguantadero que funcionaba dentro de un colectivo abandonado .

Según se informó, el lugar era utilizado para la venta y consumo de drogas, además de servir como refugio para personas vinculadas a hechos delictivos. La intervención incluyó maquinaria pesada para remover la estructura, que generaba preocupación entre los vecinos del sector.

“Eliminamos un aguantadero gigante que funcionaba en un colectivo abandonado. Es un espacio menos para el delito y más seguridad para los vecinos”, sostuvo Buteler durante el operativo, acompañado por frentistas que habían denunciado la situación.

El intendente remarcó que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida desde el inicio de su gestión. “Cada aguantadero que sacamos es un paso más hacia una ciudad más segura. Estos lugares generan miedo, conflictos y muchas veces están asociados a actividades ilegales”, expresó.

Aguantadero Ferri Cipolletti

Qué son los “aguantaderos” y por qué se intervienen

Desde el municipio explicaron que los aguantaderos son espacios ocupados de manera irregular, muchas veces estructuras abandonadas o terrenos baldíos, donde se desarrollan actividades ilícitas como la comercialización de drogas, autopartes robadas o consumo problemático.

Si bien en algunos casos son utilizados por personas en situación de calle, las autoridades advierten que también suelen ser puntos de concentración de personas con antecedentes delictivos, lo que incrementa la percepción de inseguridad en los barrios.

La política de erradicación incluye la identificación de estos lugares, la intervención judicial y de fuerzas de seguridad, sumado a la remoción de estructuras o elementos que faciliten su reutilización.

E.C.P TRAPITOS (4) En la ciudad ya rige una ordenanza desde 2025 que prohíbe a los "trapitos" en Cipolletti. Estefania Petrella

“Trapitos”, bajo control permanente

En paralelo, el municipio mantiene y refuerza los controles sobre los “trapitos”, una actividad que fue prohibida en diciembre de 2025 mediante la modificación del Código de Faltas. La Ordenanza, en su artículo 134, prohíbe la presencia de cuidacoches y limpiaparabrisas en la vía pública.

Los operativos son llevados adelante por la Dirección de Comercio, dependiente de la Secretaría de Fiscalización, en conjunto con la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). Se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, con horarios rotativos, y tienen como objetivo prevenir conflictos y garantizar el uso adecuado del espacio público. El último, fue en el barrio Don Bosco.

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, destacó que los resultados han sido “notables” desde la implementación de la medida. “Gracias a la colaboración de los vecinos logramos erradicar la actividad de limpiaparabrisas en la ciudad. Además, extendimos los controles a espacios verdes donde detectamos consumo de alcohol y otras conductas que generan inconvenientes”, explicó.

Trapitos operativo cipolletti (1) Desde el área de fiscalización remarcaron que los procedimientos se dan luego de recibir las denuncias anónimas por parte de los vecinos. Gentileza

Más de 500 denuncias, el punto de partida

La decisión de avanzar con la prohibición de los trapitos tuvo como antecedente un alto nivel de conflictividad registrado en la ciudad. Según datos oficiales, el municipio recibió más de 500 denuncias vinculadas a situaciones de violencia, amenazas y conflictos de tránsito asociados a esta actividad.

A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo impulsó el proyecto que luego fue aprobado por el Concejo Deliberante, en el marco de una reforma más amplia del Código de Faltas.

“La medida busca erradicar prácticas irregulares que generan inseguridad y tensión en la vía pública”, había señalado Buteler al momento de la aprobación de la ordenanza.

E.C.P PROTECCION CIVIL EDITADAS (5) La central de emergencias de la ciudad recibe las 24 horas denuncias relacionadas a trapitos y aguantaderos. Estefania Petrella

Las denuncias vecinales son la clave

Un elemento central de esta política es la participación de los vecinos, quienes pueden denunciar situaciones irregulares a través de las líneas municipales 109 y 147. Desde el municipio remarcaron que el aporte ciudadano es clave para detectar focos de conflicto y actuar con rapidez.

“Los controles llegaron para quedarse y se van a incrementar”, aseguró Zúñiga, quien subrayó que el objetivo es consolidar una convivencia ordenada y segura en todos los barrios.

En ese sentido, el municipio apuesta a sostener una presencia activa en el territorio y a fortalecer el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad, en un contexto donde la demanda social por mayor seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en Cipolletti.