El Municipio demolió otro aguantadero y ya suman más de 25 en toda la ciudad

Con apoyo policial, el Municipio avanzó con la demolición de una construcción abandonada en el barrio Brentana, utilizada por delincuentes para esconderse.

El aguantadero estaba ubicado en el barrio Brentana, sobre calle González La Rosa al 1100.

El Municipio de Cipolletti llevó adelante este viernes, una nueva demolición de un aguantadero en el barrio Brentana , sobre calle Juan González Larrosa al 1100. Se trata de una construcción abandonada ubicada en un terreno privado en venta, que era utilizada por delincuentes como refugio para esconder elementos robados y ocultarse tras cometer delitos en la zona.

El operativo fue realizado por cuadrillas municipales, con acompañamiento de la Policía de Río Negro , en el marco de un programa que busca erradicar estos puntos inseguros de los barrios cipoleños. Con esta intervención, ya son más de 25 los aguantaderos demolidos en distintos sectores de la ciudad.

“En este caso fue por denuncia de los vecinos , que me escribieron por Instagram y también me lo mencionaron cuando estuve recorriendo el barrio”, explicó el intendente Rodrigo Buteler en diálogo con LM Cipolletti . “Vinimos a corroborar y efectivamente se trataba de una propiedad privada, con un par de habitaciones a medio derrumbar, donde los vecinos nos decían que los ladrones se escondían después de robar”, detalló.

Derribaron un aguantadero en Cipolletti

Coordinación con la policía y colaboración vecinal

El intendente resaltó el trabajo conjunto con la Policía de Río Negro, que verificó los antecedentes del lugar y colaboró con el operativo. “Corroboramos con la policía que eso realmente era cierto, y nos pusimos de acuerdo con el propietario para proceder a la demolición. La propiedad está en venta, pero el dueño no tenía los medios ni las máquinas necesarias. Por eso, el municipio se encargó de realizar la demolición, con costo a su cargo, y así devolverle la tranquilidad al barrio Brentana”, aseguró Buteler.

La intervención fue celebrada por los vecinos, quienes habían manifestado reiteradas veces su preocupación por la presencia de personas desconocidas y movimientos sospechosos en la vivienda abandonada. “Nosotros estamos tratando de ayudar a los vecinos, y siempre agradecemos a la Policía de Río Negro que nos acompaña en estos operativos”, agregó el jefe comunal.

ECP DEMOLICION GONZALEZ LARROSA (13) El Intendente confirmó que tienen "en vista tres más" en otros puntos de Cipolletti. Estefania Petrella

Procedimiento y canales de denuncia

El municipio explicó que cada demolición requiere un procedimiento administrativo y, en algunos casos, judicial, ya que muchas de las construcciones se encuentran dentro de terrenos privados o presentan conflictos de propiedad. “No es algo que se pueda hacer de un día para el otro. Pero siempre tratamos de resolverlo porque se trata de darle seguridad al barrio”, señaló Buteler.

Además, desde la comuna recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre la existencia de aguantaderos en la ciudad. Las vías disponibles son: la Fiscalía, la Central de Emergencias municipal (109), la Central de Atención al Ciudadano (147) o directamente en la Municipalidad de Cipolletti.

También pueden denunciar la venta de drogas al 0800-333-4124 o a través del sitio web seguridad.rionegro.gov.ar.

ECP DEMOLICION GONZALEZ LARROSA (5) Los vecinos son quienes realizan las denuncias anónimas para que intervenga el Municipio o la Justicia. Estefania Petrella

“Sin los vecinos, esto no sería posible”

El intendente remarcó la importancia del vínculo directo con los cipoleños, que permite detectar con rapidez los focos de inseguridad. “Lo que saben lo que pasa en cada barrio son los vecinos. Y como tenemos una relación muy directa con ellos, que nos mandan mensajes por Instagram, WhatsApp o al 147, podemos actuar más rápido”, destacó.

Finalmente, Buteler expresó satisfacción por los resultados obtenidos: “Llevamos más de 25 aguantaderos demolidos en distintos puntos de Cipolletti. Los vecinos están contentos porque sienten que el municipio los escucha y actúa. Cada lugar que limpiamos es un espacio que recuperamos para la seguridad y la tranquilidad de todos”.