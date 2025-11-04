Grave choque en la Ruta 151: se confirmaron los motivos del siniestro y preocupa la salud de la conductora

Tres personas resultaron heridas por el choque frontal de dos vehículos en la Ruta 151. Los autos involucrados son un Toyota “Etios” un auto Citroën “Picasso”.

Tres personas resultaron heridas en un violento choque frontal de dos vehículos en la Ruta 151 , a unos 40 kilómetros de Catriel . El siniestro vial habría sido por una maniobra de adelantamiento y provocó heridas graves en la conductora que permanece internada en estado crítico en el Hospital local.

El impacto tuvo lugar a las 6.40 en el kilómetro 98 de la localidad La Escondida. La jefa de Tránsito, Vilma Ríos confirmó que el impacto fue “frontolateral” y todo apuntaría a que la coalición se produjo por una mala maniobra de sobrepaso .

Según explicó, los autos involucrados son un Toyota Etios conducido por una mujer de Catriel que circulaba desde Catriel con destino a Cipolletti y un auto Citroën Picasso con dos ocupantes que viajaban desde Plottier hacia Capital Federal.

Una maniobra de adelantamiento

El choque se habría producido por una maniobra “frontolateral” cuando el Citroën con dos personas a bordo, intentó sobrepasar a un vehículo. En esta maniobra, la conductora despistó y perdió el control del vehículo, por eso cuando intentó retomar el carril, chocó de frente con el Toyota Etios.

ruta 151 barda del medio El estado de la Ruta 151 es el blanco de cuestionamientos por la falta de mantenimiento, la deformación de la calzada y los pozos que provocan accidentes viales.

Una mujer en terapia intensiva

Los tres ocupantes de los vehículos fueron trasladados al Hospital Dra.Cecilia Grierson con heridas de consideración. La mujer del Toyota sufrió heridas graves como fractura de fémur, dislocamiento de la cadera y hemorragia interna. Actualmente permanece internada en terapia intensiva en estado crítico.

Por otro lado, los ocupantes del Citroën sufrieron heridas leves. La conductora del vehículo responsable del sobrepaso resultó sin lesiones, mientras que el acompañante presentó una fractura en la muñeca derecha y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, los ocupantes del Citroën ya fueron dados de alta médica.

La ocupante del Toyota Etios que está internada en terapia intensiva se dirigía hacia la ciudad de Cipolletti desde Catriel. En cambio, la conductora del Citroën se dirigía a Buenos Aires en compañía de su progenitor.

Ruta Nacional 151 B.jpg El operativo movilizó al personal de Protección Civil de Catriel, Bomberos, Policía y personal médico del Hospital "Cecilia Grierson".

El operativo policial para retirar a los rodados

Las causas que provocó el impacto aún son materia de investigación, aunque el choque "frontolateral" sugiere que la coalición fue por una maniobra de adelantamiento y al invadir el carril contrario, chocó de frente con el Toyota Etios. Los autos quedaron totalmente destrozados por el impacto, que destruyó el paragolpe superior, el motor y todo el tren delantero de ambos vehículos.

El operativo movilizó al personal de Protección Civil de Catriel, Bomberos, Policía y personal médico del Hospital "Cecilia Grierson". Los agentes policiales controlaron el tránsito en la Ruta Nacional 151 para asistir a los heridos, retirar los vehículos de la calzada y garantizar la seguridad vial en la zona.