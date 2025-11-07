¿Sigue la tormenta en Cipolletti? El pronóstico del tiempo para este finde

La tormenta llegó este jueves a Cipolletti y el resto del Alto Valle. ¿Cómo seguirá el tiempo este viernes y durante los próximos días?

El pronóstico del tiempo se cumplió y, este jueves, la tormenta llegó a Cipolletti y el resto del Alto Valle. El fenómeno alcanzó a distintos puntos de Río Negro y Neuquén , aunque con distinta intensidad.

Para este viernes, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indica que la jornada se presenta con condiciones de inestabilidad durante el día, con una temperatura máxima de 20° y vientos provenientes del sector sureste a 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h. Por la noche, el cielo estará mayormente cubierto, con un descenso de la temperatura a 4° y vientos del este a 25 km/h, con ráfagas de hasta 38 km/h.

Para el sábado, la AIC prevé un mejoramiento de las condiciones, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo por tormenta vigente en todo el territorio de Neuquén y gran parte de Río Negro. Cipolletti está entre las zonas bajo alerta . Según el organismo regional, se espera cielo parcialmente nublado durante el día y una máxima de 23°.

El viento soplará del este a 24 km/h con ráfagas de 27 km/h. Hacia la noche, el cielo volverá a estar inestable y la temperatura descenderá a 9°. Los vientos serán del sur a 29 km/h, manteniéndose las ráfagas en 29 km/h. En tanto, el SMN emitió alerta amarillo por tormenta para la tarde y la noche.

Nublado y frío 170825

El domingo traerá inestabilidad durante el día, con una temperatura máxima de 23°. El viento será leve, del suroeste a 11 km/h, con ráfagas que no superarán los 11 km/h. La noche se espera despejada, con 7° de mínima, y un incremento en el viento del suroeste a 15 km/h, pero con ráfagas fuertes que podrían llegar a 41 km/h.

Pronóstico para la próxima semana

Siguiendo el pronóstico de la AIC, la inestabilidad retornará el próximo lunes durante el día, con la temperatura más alta del período, alcanzando los 27°. Los vientos serán del este a 34 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 34 km/h. La noche será la más complicada, con pronóstico de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones. La mínima será de 10° y los vientos soplarán del noreste a 29 km/h, con ráfagas de 37 kilómetros por hora.

El martes, el cielo continuará inestable durante el día, con una máxima de 26°. Se esperan vientos fuertes del oeste (0) a 34 km/h y ráfagas de hasta 47 km/h. Por la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una mínima de 7°. Los vientos descenderán a 16 km/h del suroeste, con ráfagas muy leves de 7 km/h.

Finalmente, el miércoles se anuncia despejado tanto para el día como para la noche. La máxima será de 23° y se esperan vientos muy fuertes del suroeste a 52 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Durante la noche, la temperatura descenderá a 6° y los vientos del suroeste se mantendrán fuertes, a 33 km/h, con ráfagas de 45 km/h.