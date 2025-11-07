Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la Fórmula 1 en 2026

Este viernes se conoció el anuncio, luego de numerosas especulaciones sobre el futuro del piloto en la escudería de la Fórmula 1.

La escudería francesa de Fórmula 1 Alpine confirmó este viernes la continuidad del piloto argentino Franco Colapinto durante la temporada 2026. El anuncio se conoció en medio de especulaciones y rumores sobre el futuro del nacido en Pilar.

"Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos 2026, trayendo mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de la regulación", comentaron en un posteo desde la escudería.

Colapinto se encuentra en la ciudad brasileña de San Pablo para la disputa del Gran Premio de Brasil, al que catalogó como su carrera “de casa”, por ser la más cercana a la Argentina y llenarse de simpatizantes albicelestes en las tribunas.

image

Tras el anuncio, le jefe de la escudería, Flavio Briatore, destacó que "he seguido la trayectoria de Franco durante su tiempo en la Fórmula Uno y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de primer nivel que pueda crecer con el equipo".

Y agregó: "Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto. Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre se han esforzado al máximo para que el equipo esté en la mejor posición posible para la próxima temporada".

Sostuvo que "con la alineación de Pierre y Franco, tenemos una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo y, con suerte, dará a nuestros aficionados algo que celebrar".

Embed - Flavio Briatore on Instagram: "Vamos @francolapinto I’ve been following Franco’s progress throughout his time in Formula One and I have always believed that he has the right attributes and potential to be a top driver who can grow with the team. Our decision to continue together for 2026 is a clear indication of our commitment and strong support for Franco as he develops as a race driver. It has been a tough year for the whole team, and it hasn’t been the easiest scenario to perform in, however both Franco and Pierre have done their best to help put the team in the best possible position for next season. With the line-up of Pierre and Franco, we have a good blend of experience, speed and talent that will help drive the team forward and hopefully give our fans something to cheer and" View this post on Instagram

Más temprano, otra publicación, acompañada de la frase “¿Ya hicieron los cálculos?” y un emoji pensativo, se cargó de comentarios pidiendo por la confirmación de que el pilarense correrá en la máxima categoría durante un año más

En el día previo al comienzo de la carrera de Brasil, por la vigesimoprimera fecha de la temporada 2025 de la Formula 1, una publicación del equipo de prensa de Alpine fortaleció los rumores de que Colapinto podría renovar su contrato con la escudería francesa.

El posteo fue muy conciso e incluyó los números 07, 11 y 25, la fecha del próximo viernes, 7 de noviembre, junto con la consulta “Have you done the maths yet” (¿Ya hicieron los cálculos?).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986575843276034382&partner=&hide_thread=false Have you done the maths yet? pic.twitter.com/v2im7VSkGU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 6, 2025

Además de los crecientes rumores sobre la posible renovación del argentino, la sumatoria de los números que conforman la publicación da como resultado 43, el número que utiliza Colapinto en su monoplaza, en lo que se espera que sea un guiño para la confirmación de la firma del nuevo contrato.

El desempeño de Franco Colapinto en Alpine

El pilarense tuvo un aceptable rendimiento en lo que va de la temporada 2025, con un P11 en el Gran Premio de los Países Bajos como su mejor resultado, con un auto que no tiene ritmo para acercarse a la zona de puntos.

Además, el argentino ha sido notablemente más rápido, y menos errático, que el australiano Jack Doohan, quien había comenzado el año a bordo del monoplaza, y terminó por delante de su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, en seis ocasiones de las 14 veces en las que han compartido equipo.