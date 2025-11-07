La paliza que le dieron los jugadores a los árbitros en las semifinales de la liga tucumana

Ocurrió en las semifinales entre Tucumán Central y Graneros por el Torneo Anual de la Liga Tucumana.

El partido entre Tucumán Central y Graneros quedó marcado por un hecho de violencia importante registrado en el cierre del encuentro dejando en segundo plano el resultado. Es que luego del resultado que marcó la victoria y pase a la final para Central decantó en una pelea feroz donde los árbitros del encuentro recibieron una paliza.

La batalla campal fue producto del cúmulo de distintas jugadas en las que los jugadores sintieron injusticia: una roja sufrida en el arranque del partido, la validación del gol que marcó el resultado en medio de una polémica por la posición del autor del tanto y la anulación del empate. Sin embargo, el detonante fue la poca adición de tiempo en el cierre del encuentro.

Con la carga de lo ocurrido en el trámite del partido, los jugadores fueron a buscar a los árbitros asistentes Gabriel Adet, Juan Sotelo y el cuarto juez Sebastián D'Arpino quienes tuvieron que ser custodiados por la policía. Las imágenes captaron el momento de la disputa volaron piñas por los aires e incluso un línea utilizó un banderín para frenar los ataques.

En medio de los desmanes, se confirmó el pase de Tucumán Central a la final del Torneo Anual de la Liga Tucumana, lo que le permitió también el pase al Regional Federal 2026.

El tenso cruce entre el entrenador de Independiente Rivadavia y el árbitro que casi termina a las piñas

Alfredo Berti, el entrenador de Independiente de Rivadavia, vivió una noche de furia en Córdoba durante la final donde su equipo venció a Argentinos Juniors en la tanda de penales y terminó alzando el título de Copa Argentina que lo depositó en la próxima Copa Libertadores.

A los 76 minutos de partido, cuando su equipo ganaba 2-1, el DT explotó contra el árbitro del encuentro Nicolás Ramírez con un tenso cruce en el que estuvieron cara a cara. Es que fue expulsado por un intercambio de palabras con el jugador del Bicho Hernán López Muñoz, por lo que tuvo que mirar el cierre del partido desde la tribuna.

Antes de irse, el entrenador apuntó sin escrúpulos con sus palabras luego de que le pida que se vaya en silencio: "Sos un botón", dijo. Cuando se cruzó con el cuarto árbitro Fabricio Llobet, soltó: "Son unos hijos de puta. Ladrones de mierda".

Sin embargo la pelea no pasó a mayores y Berti terminó cerrando una noche soñada ganando la Copa Argentina y obteniendo el pase a la próxima Libertadores.