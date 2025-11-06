Tomás, el héroe de Cipo en la sub-15 que sueña con atajar en el Federal

El equipo dirigido por Pablo Ostapkiewicz derrotó por penales a Rivadavia de Lincoln y jugará la final del Federal Juvenil ante Atletico Rafaela. Tomás Ramirez el 1 albinegro habló con LM.

Cipo jugará la final del Torneo Federal Juvenil el próximo 15 noviembre ante Atlético Rafaela en el predio Lionel Andrés Messi de AFA. El sábado pasado, la sub-15 del Albinegro derrotó por penales a Rivadavia de Lincoln en La Visera y se ganó su boleto a Ezeiza.

"La semi en La Visera la verdad que fue una experiencia muy linda, no siempre se nos da la oportunidad de jugar en una cancha así. Fue hermoso, desde que entramos por el túnel a la cancha ya se sentía otra energía, todo mucho más grande, más profesional", dijo a LM Tomás Ramírez, el "1" de Cipo.

El duelo ante el conjunto bonaerense tuvo exigencias para el arquero en el inicio y después se tornó de igual a igual. Desde la platea, el encuentro se vivió como si se tratara de un Federal. "En el partido se vivieron muchas emociones, más todavía por ser el primer partido ahí en el estadio. Escuchar a la gente y ver la tribuna desde adentro, te da un orgullo enorme de representar al club en esta cancha", sostuvo Tomás.

Cipo viene de jugar la fase de grupos con La Amistad, Maronese e Independiente de Neuquén. En la etapa de eliminación directa dejó en el camino a la CAI y a Huracán de Trelew. "El torneo sabíamos que iba a ser complicado, ya que en varias ocasiones nos íbamos a enfrentar a clubes que no conocíamos, que tenían muy buen nivel, pero el grupo se pudo mantener siempre unido, con la cabeza puesta siempre en el mismo objetivo que era clasificar", afirmó.

tomás ramírez arquero cipo equipo

En la semifinal los juveniles tuvieron un acercamiento de lo que pueden llegar a vivir dentro de unos años en la primera, un sueño que tienen latente. “Más allá de la victoria, es algo que no me voy a olvidar, ojalá algún día se pueda repetir, porque para los que venimos de inferiores de este lindo club, es una motivación enorme jugar donde lo hace la primera", sostuvo.

Los penales

La definición desde el punto del penal no es fácil, ya que genera nerviosismo dentro y fuera de la cancha. Los pateadores son parte importante, pero las palabras, las miradas y el aliento siempre van para el arquero.

“Los chicos, después de la arenga, con los profes vinieron a saludarme, a decirme que yo podía y que haga lo que sé hacer. Me daban confianza y gracias a ellos la agarré y pude atajar dos penales”, recordó.

tomás ramírez arquero cipo

Tomas se hizo gigante y contuvo dos remates a media altura, el segundo y el tercero para dejar el "machtpoint" en los pies del capitán Tiago Hernández.

Aunque su familia destaca su habilidad para los penales, Tomás se considera como un aprendiz: ”atajador de penales, no. Me estoy formando, arranqué desde muy chiquito y en cada categoría que voy subiendo voy aprendiendo más de los penales y de ser mejor arquero”.

El arquero de 15 años está hace dos temporadas en la institución albinegra y es uno de los destacados en las formativas, seguido desde cerca por las categorías superiores. “También soy consciente de que me puede ir mal y otras bien, como el fin de semana, que ojalá sea así siempre”, afirmó.

El marco de público para ver a la sub 15 fue muy importante. En medio la platea hubo muchos jugadores profesionales, algunos surgidos en las inferiores, otros de la actual temporada y otros que han sido referentes. Entre ellos, Facundo Crespo, el gran referente del arco del Capataz en los últimos años. “Arqueros que yo tomo como ejemplo son Franco Armani y Facu Crespo”, soltó Ramírez.

Varios de los jugadores presentes le hicieron llegar un mensaje al joven arquero que en algún momento tuvo la oportunidad de ser alcanza pelotas en un torneo Federal, categoría a la que apunta llegar para defender el arco del Capataz. “Con Facundo no tuve la oportunidad de hablar, espero que se me de, pero algunos del plantel me mandaron mensajes de felicitaciones y me alentaron. Uno de mis sueños es poder llegar a jugar un federal en La Visera”, concluyó.