La Visera volvió a brillar: Cipolletti fue sede de las semifinales del Federal Juvenil
Tres categorías llegaron a buscar su pase a la final, Kimberley, Cipolletti y la CAI, fueron los ganadores y jugarana final del certamen en el predio de AFA.
Este sábado, La Visera de Cemento volvió a vibrar con las semifinales del Torneo Federal Juvenil, un certamen que desde abril reúne a los mejores proyectos formativos del país y que tuvo a Cipolletti como sede de lujo. Cinco instituciones llegaron para buscar el pase a la final en el gran escenario de la calle O'Higgins. El partido más esperado fue el del Albinegro, que derrotó por penales a Rivadavia de Lincoln en la sub 15.
El estadio se llenó desde las 11 y hasta las 17 de familias, banderas y color en una jornada donde se disputaron las tres categorías, con gran nivel de juego y emoción hasta el final.
En la Sub-13, Kimberley de Mar del Plata se impuso con autoridad por 3 a 0 ante La CAI de Comodoro Rivadavia, mostrando la jerarquía que también exhibe su plantel profesional en el Federal A, al que le va muy bien en La Visera de Cemento. Los tantos para el Dragón fueron de Brian Techeira, un siete bravo que marcó por duplicado, y de Amadeo Orellana que sentenció la historia.
El plato fuerte llegó en el segundo turno, con la Sub-15 de Cipolletti como protagonista. El conjunto local enfrentó a Rivadavia de Lincoln en un encuentro vibrante, con mucho ida y vuelta y una figura excluyente, Tomás Ramírez, arquero albinegro, que se lució desde el arranque con tres atajadas decisivas y tendría una tarde gloriosa.
El marcador se mantuvo en cero y la definición fue desde los doce pasos, allí el 1 del Capataz y detuvo dos remates para hacer vibrar a la grada. El penal de la victoria estuvo a cargo del capitán, Tiago Hernández, que con un remate al travesaño que picó dentro el arco y salió, selló el pase de Cipo a la final.
El festejo fue total, en un duelo que tuvo a la platea con una gran cantidad de gente, haciendo que La Visera y el ambiente pareciera el del Federal A, aunque esta vez fueron los juveniles los grandes protagonistas.
En el último turno, a las 15, se jugó la semifinal de la categoría Sub-17, con dos de los equipos más representativos a nivel formativo del sur del país, Mac Allister de La Pampa y La CAI de Comodoro Rivadavia. Fue un duelo cerrado, de pocas emociones, donde ambos se cuidaron y priorizaron el orden. Sobre el final, en el complemento, Lázaro Villegas saltó desde el banco y marcó el único gol que le dio la victoria al conjunto comodorense.
¿Quiénes pasaron a la final del Federal Juvenil?
De esta manera, los clasificados del sur del país para las finales del Federal Juvenil son Kimberley de Mar del Plata, Cipolletti y La CAI de Comodoro Rivadavia, reflejo del crecimiento y la proyección de las canteras patagónicas en el fútbol argentino.
