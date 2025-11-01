La Visera volvió a brillar: Cipolletti fue sede de las semifinales del Federal Juvenil

Tres categorías llegaron a buscar su pase a la final, Kimberley, Cipolletti y la CAI, fueron los ganadores y jugarana final del certamen en el predio de AFA.

Este sábado, La Visera de Cemento volvió a vibrar con las semifinales del Torneo Federal Juvenil , un certamen que desde abril reúne a los mejores proyectos formativos del país y que tuvo a Cipolletti como sede de lujo. Cinco instituciones llegaron para buscar el pase a la final en el gran escenario de la calle O'Higgins . El partido más esperado fue el del Albinegro, que derrotó por penales a Rivadavia de Lincoln en la sub 15 .

El estadio se llenó desde las 11 y hasta las 17 de familias, banderas y color en una jornada donde se disputaron las tres categorías , con gran nivel de juego y emoción hasta el final.

En la Sub-13, Kimberley de Mar del Plata se impuso con autoridad por 3 a 0 ante La CAI de Comodoro Rivadavia , mostrando la jerarquía que también exhibe su plantel profesional en el Federal A , al que le va muy bien en La Visera de Cemento. Los tantos para el Dragón fueron de Brian Techeira , un siete bravo que marcó por duplicado, y de Amadeo Orellana que sentenció la historia.

El plato fuerte llegó en el segundo turno, con la Sub-15 de Cipolletti como protagonista. El conjunto local enfrentó a Rivadavia de Lincoln en un encuentro vibrante, con mucho ida y vuelta y una figura excluyente, Tomás Ramírez, arquero albinegro, que se lució desde el arranque con tres atajadas decisivas y tendría una tarde gloriosa.

El marcador se mantuvo en cero y la definición fue desde los doce pasos, allí el 1 del Capataz y detuvo dos remates para hacer vibrar a la grada. El penal de la victoria estuvo a cargo del capitán, Tiago Hernández, que con un remate al travesaño que picó dentro el arco y salió, selló el pase de Cipo a la final.

El festejo fue total, en un duelo que tuvo a la platea con una gran cantidad de gente, haciendo que La Visera y el ambiente pareciera el del Federal A, aunque esta vez fueron los juveniles los grandes protagonistas.

En el último turno, a las 15, se jugó la semifinal de la categoría Sub-17, con dos de los equipos más representativos a nivel formativo del sur del país, Mac Allister de La Pampa y La CAI de Comodoro Rivadavia. Fue un duelo cerrado, de pocas emociones, donde ambos se cuidaron y priorizaron el orden. Sobre el final, en el complemento, Lázaro Villegas saltó desde el banco y marcó el único gol que le dio la victoria al conjunto comodorense.

¿Quiénes pasaron a la final del Federal Juvenil?

De esta manera, los clasificados del sur del país para las finales del Federal Juvenil son Kimberley de Mar del Plata, Cipolletti y La CAI de Comodoro Rivadavia, reflejo del crecimiento y la proyección de las canteras patagónicas en el fútbol argentino.