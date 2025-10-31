Cipo busca la final del Federal Juvenil en casa

Las semifinales del certamen que inició en marzo se juegan este sábado en La Visera de Cemento, en tres categorías.

Este sábado 1 de noviembre, La Visera volverá a abrir sus puertas, y en esta oportunidad es para las semifinales del Torneo Federal Amateur . Serán tres las categorías presentes con tres duelos en una jornada, que comenzará a las 11 de la mañana . En la categoría sub 15, Cipo enfrentará a Rivadavia de Lincoln en búsqueda de ser uno de los finalistas del nuevo certamen que dispuso el Consejo Federal .

“La verdad que nos preparamos muy bien, desde el día lunes nos enfocamos directo en el partido, vimos los videos del rival, virtudes, defectos, lo trabajamos, así que llegamos de la mejor manera”, dijo a LM Pablo Ostapkiewicz director técnico del Albinegro.

El Torneo que comenzó en abril, se extendió durante gran parte del año y está llegando a su fin , mes a mes se fueron disputando instancias desde la fase de grupo hasta la etapa de eliminación en distintas zonas del país. Cipo inició junto a sus pares La Amistad, Maronese e Independiente de Neuquén .

“Estamos gracias a Dios entre los mejores cuatro equipos del país y representando al club de la mejor manera. El recorrido, fue con una fase de grupo en la cual terminamos en segundos detrás de Maronese”, explicó.

Con un buen desempeño, los octavos de final y los cuartos se jugaron hace unas semanas en el sur donde la Sub 15 derrotó a equipos fuertes de Chubut. “Hace dos semanas atrás jugamos los octavos y los cuartos de final en Comodoro Rivadavia, en octavos le ganamos a la CAI, 5 a 3 y en cuartos le ganamos a Huracán de Trelew 2 a 0. Fue un buen recorrido yendo de menor a mayor”, destacó.

Una vez concluidos los octavos y cuartos de final, comenzó a rumorearse que el escenario de las semifinales sería Cipolletti y que el mítico estadio de la calle O’Higgins abriría sus puertas para el compromiso. Esto es así, dándole un marco de importancia aún más grande al Torneo.

“Con respecto a lo que significa, es muy importante para los chicos jugar en La Visera. Es el sueño de todo jugador de Cipolletti que sale de inferiores, que llega a primera a vestir esa camiseta y jugar de local con toda tu gente. Ojalá que mañana la gente nos acompañe, que apoye a los chicos”, aseguró el Polaco que también fue jugador y tiene una vasta cantidad de partidos en el estadio.

Los más afortunados fueron los locales, que pudieron llevar adelante una práctica formal el pasado miércoles. El rival llegó en las primeras horas del viernes, al igual que los equipos de las demás categorías. “El miércoles tuvieron práctica de fútbol en La Visera para que reconozcan y ya también se saquen un poco esa ansiedad y esos nervios que son totalmente normales. Sirvió también para que conozcan las dimensiones del campo”, mencionó.

Así se jugará el Federal Juvenil

El duelo del Albinegro ante Rivadavia de Lincoln será a las 13 en la categoría Sub 15 y las puertas del estadio estarán abiertas para todo público. “Las ansiedades son normales en los chicos, pero tratamos de calmarlos. Uno que ya tuvo la posibilidad de jugar, de vestir la camiseta, de jugar en La Visera, le da un poco de tranquilidad a los chicos”, concluyó el DT.

Más allá de que el Capataz jugará su semifinal, habrá dos partidos más: a las 11, en la Sub 13, la CAI de Comodoro Rivadavia se enfrenta a Kimberley de Mar del Plata. Luego del duelo del Albinegro, la jornada finaliza con el duelo entre la CAI y Mac Allister de la Pampa a las 15 en la Sub 17.

Los tres partidos tendrán transmisión de Visión Futbol vía Youtube. Las puertas del estadio estarán abiertas a todo público a partir de las 10 y las entradas generales tendrán un valor de $8.000. Mujeres, jubilados y menores (entre 5 y 17 años) abonarán $4.000.