Un gol para el Puskas, uno del presidente del club y otro del barbero del pueblo: el partido más loco en la Confluencia

Video. Las increíbles perlitas que dejó el triunfo de Fernández Oro, 3 a 1, ante Deportivo Huergo. Y las voces de los principales protagonistas.

El equipo de Fernández Oro que salió a la cancha este viernes. Fue 3 a 1 a viernes en un partido increíble.

Había que ir a la cancha con el frío que hacía, el horario del partido (terminó pasadas las 12pm) y las irregulares campañas de los equipos. Sin embargo, los siempre fieles hinchas del club Fernández Oro que le pusieron un marco colorido acompañaron una vez más al popular Trueno Verde y tuvieron su recompensa con un partido vibrante, de locos por la Liga Confluencia .

Pasó de todo en el 3 a 1 ante Deportivo Huergo , para que el equipo del legendario Chala Parra , plagado de juveniles, vuelva a sumar de a tres y reencause el rumbo en el torneo con una victoria indispensable y sumamente celebrada. Desde golazos, a situaciones atípicas, pocas veces vistas es un campo de juego.

El espectacular tanto de Gustavo Carrasco , el segundo del dueño de casa, no solo que será el mejor de la fecha, sino que va a pelear por coronarse como el mejor del campeonato y hasta ¿merece ser considerado para el Puskas? Quizá exageremos un poco pero no dejen de mirarlo en este informe.

"Fue uno de los mejores que hice en mi carrera. También tengo un par lindos de tiro libre y uno con la mano como Maradona", contó a LM Cipolletti entre risas el mellizo, que este año regresó al club de sus amores tras un paso por Independiente de Neuquén.

El gol del año del Gusti Carrasco

El potente atacante casi se lleva la pelota pero los líneas impidieron su hat trick al anularle dos tantos -en uno de ellos parecía habilitado-. Y estrenó festejo pues además de agradecer al cielo como de costumbre, esta vez el Tanque le sumo el típico corazoncito con la mano dedicado a su novia Cande que lo aplaudía desde la colmada tribuna.

Gol Puskas Liga Confluencia

Así se lo había prometido a su chica durante la mañana en el programa radial Gol de Oro y por la noche cumplió. Goles son amores...

El gol del barbero vino al pelo...

Pero no fue el único hecho llamativo del adelantado de la fecha 10. El primer tanto del equipo local lo anotó Bruno Falcón, el barbero del pueblo que dentro del campo se desempeña como un cinco que raspa, juega y tiene una gran pegada. La tomó al borde del área y la mandó a guardar junto al palo. Les hizo "pelo y barba"...

Barbero

"Lo de a barbería está bueno porque estás todo el tiempo conociendo gente, charlando y es un trabajo que se disfruta... Y le corto a varios de los chicos del club. Por otro lado, contento en lo personal por hacer el gol, pero mas contento por ayudar al equipo a poder sumar que es lo que queríamos y gracias al esfuerzo de todo se pudo sacar adelante", contó el volante central de 20 años a LMC ya en el día después que no paró de trabajar pues los chicos vienen coquetos y como los sábados salen cuidan la estética.

image - 2026-05-16T205705.664

Otro pibe que promete, "El Cachorro" Santiago Cabrera, liquidó el partido y puso con una gran definición el 3-1 final. Una alegría gigante también para él.

Presidente y goleador

Y como si fuera poco, el empate parcial lo había marcado Matías Goenaga, goleador y... ¡presidente de Deportivo Huergo. "Asumí en agosto del año pasado y soy el presidente más joven de la Liga con 28 años. Toda mi vida jugué al fútbol y en Huergo hace muchos años si bien he salido varias veces a otros clubes. Es el segundo torneo que juego como presidente y ya le había hecho un gol a La Amistad. Es un orgullo ser presidente de mi club, también tengo mi escuelita de fútbol que representamos al Deportivo Huergo. Es mi vida esto", confesó a este medio la figura y máxima autoridad de la entidad.

image - 2026-05-16T204634.611 El presi, en otro de los partidos que jugó con Huergo.

"Disfruto jugar al fútbol, es lo que más me gusta, y ser presidente es una responsabilidad pero también me agrada. Defiendo a Huergo dentro y fuera de la cancha", agregó. Y destacó que un chico de su escuelita, Simón Ales este sábado debutaba en las inferiores de Defensa y Justicia.

Un partido de locos en la Liga Confluencia, que dejó muchas perlitas. Oro en polvo para los futboleros...

Y en la previa, Padre DT, hijo figura

El partido preliminar, de tercera división, también aportó una linda anécdota. Es que el equipo que conduce el Vikingo Maldonado se impuso 3 a 1 con una buena actuación del arquero, Emanuel, hijo del DT. La familia unida y contenta.