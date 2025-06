Pre-Regional: Tomaba mate en la tribuna, tuvo que debutar de urgencia e hizo el gol de la clasificación

image.png Gere en acción en otro partido. El miércoles en la cancha de Unión se le dieron todas al pibe que tomaba mate en la tribuna.

“Gere, ¿trajiste botines y ropa, estás para jugar?”, le preguntaron. “Y ya estaba jugado, no lo dudé, no podía decir que no”, contó tras cumplir el sueño del pibe.

El destino le tenía reservada la mejor jugada. “Tuvieron unos inconvenientes unos compañeros en el precalentamiento, yo fui a acompañar al equipo inicialmente en un partidazo, era una oportunidad muy linda para el club… Y teníamos que ganar, había que apoyar al grupo”, explicó este miércoles en una entrevista con Radio de Oro y LM Cipolletti.

“Antes que nada contento por el club y también en lo personal. Por seguir sumando experiencia, ya sea en tercera como ahora en Primera”, aclaró el muchachito que se convirtió en héroe del pueblo.

“De casualidad me había llevado las cosas por las dudas, como una corazonada. Y por esos imprevistos me tocó debutar. Un sueño ya de por sí porque acompaño al equipo desde chico como todos los que vivimos en esta ciudad y nos gusta el fútbol. Había un compañero engripado que no pudo jugar, otro que iba al banco que al final no le dieron el alta médica porque estaba lesionado pero entrenada igual y así que tenían dos menos. Me avisaron que pasara de la tribuna a la cancha y así lo hice”, repasó una secuencia increíble, de esas que el más popular de los deportes regala muy de vez en cuando.

Entró e hizo un gol soñado

Pero su apasionante historia recién comenzaba. Pues como si fuera poco le tocó ingresar ante Pillmatun, el rival de esa dramática contienda en la cancha de Unión de Allen, escenario lindos de la zona si los hay, y anotar un tanto clave (el partido terminó 3 a 3 y en la infartante definición por penales ganó Oro 3 a 2).

“Tuve la oportunidad de entrar, hice lo que pude y por suerte entro la pelota”, celebró con bajo perfil este muchachito de barrio, aún sin caer.

“Fue un despeje de ellos, la gana nuestro central Figueroa, empezamos a hacer pases, Tomi Rodríguez me la toca y ahí pude definir”, repasó su valiosa conquista.

Gere Padilla.jpg El sueño del pibe se hizo realidad en el Trueno Verde.

Como habrá sido de impensado todo que no pudo festejarlo con sus seres queridos, en especial su viejo taxista que no se pierde un partido. Claro, esta vez nadie sabía que Gere iba a ser de la partida…

“Fue todo muy rápido. Cuando hice el gol pensé primero en mi familia porque no tuve tiempo de avisarles, me hubiera encantado que estuvieran. Mi papá me sigue a todos lados, mi vieja también una campeona, cuando no está en casa está en la cancha. Tras el partido lo primero que hice fue agarrar el celu y estaba lleno de mensajes en el grupo familiar:'Un gol de Gerita', 'No aviso nada que jugaba…', todo así, me re gastaban y estaban felices ”, evocó ese emocionante momento quien arrancó a los 11 años en el club.

Pensar que también al debutar en el fútbol, en inferiores, anotó en “un 8 a 1 a 25 de Mayo, con la 2006, categoría mayor a la mía, entré e hice el séptimo”.

Ya en el final, pidió escuchar un tema de Arjona. Gere Padilla, el romántico que enamoró a todo Oro con su gol y apasionante historia. ¡Tomá mate!