Los vecinos más simpáticos: Por qué se visten cómo gauchos y qué les gritan en la calle

“Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Tenemos que mantener vivas las tradiciones”, reflexionó de entrada el hombre, a modo de mensaje para las camadas jóvenes.

image.png Los vecinos y su pilcha de Gaucho en la mañana orense.

No se quedan en palabras sino que lo trasladan esas nobles enseñanzas a los hechos. De hecho, se dirigían a la “ESNR 158, al acto del Día de la Bandera, invitados por la comunidad educativa de ese establecimiento”.

“Me encanta acompañar a los chicos, siendo chilena dejé las tradiciones allá y no quiero que mis hijos y mis nietos de acá pierdan eso, las costumbres, es lo más lindo. Orgullosa de estar en el Alto Valle”, reveló ella, quien llegó a los 15 años a Neuquén y hace 7 que formó pareja con Adrián y se mudó a Fernández Oro.

El bailarín y herrero, por su parte, confió: “Yo soy nacido y criado en Oro, hace muchos años que bailo folclore. Soy gaucho por herencia, por ser argentino, se lo lleva en la sangre. Pero para ser gaucho hay que reunir otras condiciones, ni caballo tengo -risas-. Soy un gaucho de a pie por así decirlo aunque suena muy grande esa palabra. Al menos tratamos de honrar las tradiciones por lo menos luciendo la pilcha”.

image - 2025-06-25T115113.740.jpg

Les quedaban alrededor de 20 cuadras a esta “pareja independiente que a la vez pertenecemos a la compañía folclórica de Cipolletti” pero ni eso ni el impiadoso clima les quitaba la simpatía y alegría que contagiaban al pueblo.

“Se pone feliz la gente de ver la pilcha gaucha en la calle, ya no se ve mucho. Hay que inculcarles esto a los chicos. No solo lo que es la danza y la música, sino también las costumbres camperas, enlazar una vaca, un caballo”, explican.

Tienen cinco hijos cada uno por separado y la “convivencia es muy buena”. “Gracias a ella retomé esta pasión. Y además en mi oficio de herrero me ayuda a pintar, a soldar”, la elogia él con impecable sombrero negro y poncho gris.

“Siempre estamos presentes en los actos escolares, en algún momento hemos competido, le agradezco a él”, devuelve gentilezas la dama, con llamativas trencitas y poncho rojo.

Anécdotas imperdibles de dos vecinos de Fernández Oro

Clara se reconoce como una audaz: “Hace 3 años empecé a bailar sin saber nada, viendo a mi hija bailar. Apenas empecé me invitaron a competir, me subí al escenario y me fue muy bien”, celebra ella su desparpajo.

El también tiene una anécdota tragicómica. “Resulta que después de 40 años pude cumplir el sueño, tener el enorme placer de ir a bailar a Cosquín con el ballet folclórico de Fernández Oro. Justo antes de subir al escenario me pegué tremendo porrazo, entré rengueando, muchos pensaron que me había desmayado”, recordó entre risas y destacó que “entre más de 100 delegaciones Oro se trajo mención especial por música en vivo y por el espectáculo”.

Ellos dos, en verdad, son un espectáculo. Adrián la tiene Clara en esto de honrar las tradiciones. Y su pareja también.