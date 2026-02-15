Ultraje en vivo: así dejaron a La Amistad con las manos vacías

Esta vez, la víctima fue el club cipoleño, que pese a la derrota hizo una gran campaña en el Regional Amateur.

Desde la designación de Lucas Novelli y Martín Nardelli como integrantes del cuerpo arbitral para la final por el ascenso, puertas adentro de La Amistad y en el ambiente futbolero de la región, se sabía que esto podía pasar, como lo avisó este medio hace unos días.

Una vez más, el club que sabe que va de punto, pone todo lo que tiene en busca del objetivo. Pero contra un arbitraje así y un rival que tiene lo suyo, se hace imposible.

FADEP de Mendoza cuenta con un plantel de jerarquía, que igualmente ya venía mencionado por los rivales anteriores como uno de los "caballos del comisario".

Si bien hubo algunos fuera de juego dudosos cobrados por Nardelli, el primer tiempo fue de ida y vuelta, con situaciones claras para ambos equipos y una tarea arbitral que no incidía en el resultado.

Ya en el complemento, la influencia de los colegiados en el resultado fue total. Los dos penales que cobró Novelli fueron dudosos, con el agravante que el primero significó la segunda amarilla de Lucas Mellado y su consecuente expulsión.

Incluso con el marcador en contra y un jugador menos, La Amistad mostró una valentía y capacidad que es para destacar. Su figura fue Nicolás Figueroa, determinante marcando el 1 a 1 y armando la jugada del 2 a 2. El defensor tomó la lanza y fue Nicolás Alonso quien asistió a Santiago Gómez para volver a igualar la contienda.

En los últimos 15' fue donde más se notó la influencia del juez de línea Lucas Suárez. El asistente levantó la bandera en reiteradas oportunidades y en varias de ellas desató la furia de todo el banco visitante. Hubo un par de fueras de juego a Juárez que en las imágenes parecieron inexistentes.

Pero el martillazo final lo dio Novelli cuando vio una supuesta falta de Figueroa sobre Matías Persia y sancionó la pena máxima nuevamente. Iban 47' del complemento.

Las protestas de La Amistad y los cruces con el banco rival demoraron varios minutos las acciones y el penal se pateó a los recién 51'. Sin embargo, para completar su tarea, el árbitro adicionó un solo minuto extra luego del saque del medio.

Apenas pitó el final, varios jugadores y parte del cuerpo técnico del equipo se fueron al humo del equipo arbitral, pero la policía actuó rápidamente para evitar cualquier contacto. Una escena que de tan repetida con los mismos personajes como Novelli, parece orquestada año tras año.

A la vista de todos, tampoco cambia nada

De estos arbitrajes hay muchos por temporada en todas las categorías. En el Federal A y el Regional Amateur, cuyos partidos tienen pocas transmisiones de streaming o televisivas, el nivel de ultraje es peor.

Esta vez, todas las finales por el ascenso se pudieron ver a través de Youtube, pero eso no cambió el resultado final.

Lo que si ocurrió, como también suele pasar, es que "FADEP" se hizo rápidamente tendencia en las redes sociales con el video de los dos penales que le cobraron en contra a La Amistad.

FADEP al Federal A

Durante toda su campaña en este Regional Amateur, los rivales del FADEP de Mendoza se quejaron sistemáticamente de los arbitrajes.

En la final de la zona Cuyo, tras el 0 a 0 de la ida en San Luis ante Estudiantes, goleó en casa 3 a 0 y se quedó con su región para transformarse en el primer finalista.

La decisión del árbitro Fernando Rekers de expulsar a Matías Ruiz Sosa en el final del primer tiempo fue tan protestada por la gente de Estudiantes como decisiva para el complemento, donde llegarían los tres goles.

El jugador visitante cometió una falta de amarilla y después protestó. En esos casos los árbitros suelen sacar amarilla, pero Rekers eligió la roja.

FADEP fue fundado en 2012 por el exarquero de San Lorenzo, Sebastián Torrico, quien es el presidente de la institución. El "1" es ídolo del Ciclón, donde salió campeón del fútbol argentino y ganó la histórica Copa Libertadores.

Además, el entrenador es Diego Pozo, también exarquero de Colón de Santa Fe y mundialista en 2010 cuando a la selección nacional la dirigía Diego Maradona.

El delantero de área es Gonzalo Klusener, de 42 años, quien lograra el histórico ascenso con Talleres de Córdoba desde el Federal A a primera división en 2016. El atacante marcó la impactante suma de 19 goles en este Regional Amateur, donde fue el máximo anotador. Muchos de ellos fueron de penal.