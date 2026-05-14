Fue el "5" de Cipo, la rompió y hoy es puntero invicto con Olimpo

Agustín Stancato es pieza clave en el equipo de Carlos Mungo, que manda en la zona 4 del Federal A.

Agustín Stancato es uno de los mejores volantes centrales del ascenso en nuestro país. Después de un gran desempeño jugando para Cipo en 2025, recibió una oferta superior de Olimpo y decidió cambiar de aire. El comienzo del aurinegro de Bahía Blanca es excelente, con seis victorias y apenas un empate en la zona 4 del Federal A .

Los 19 puntos lo ponen al conjunto de Carlos Mungo como líder de grupo y lo empiezan a perfilar como uno de los favoritos al ascenso.

Stancato integra el amplio colectivo de refuerzos que llegaron para la pretemporada. "Por suerte nos adaptamos rápido. Es una ciudad bastante parecida a Cipo, quizás un poco más grande pero queda todo cerca. La amabilidad y la predisposición del club también ayudó y por ese lado se hizo amena la adaptación", empezó comentando a LM Cipolletti.

Junto con el delantero Cristian Ibarra, que fue goleador en el albinegro, se sumaron al plantel donde ya estaba el cipoleño Nestor Moiraghi, quien es referente.

"En cuanto al plantel, nos fuimos conociendo en la pretemporada. Quedaban solo algunos del año pasado y éramos muchos nuevos. La idea siempre fue generar un buen grupo. Hay grandes jugadores así que teníamos esa tranquilidad, lo que más había que generar era un buen ambiente y la verdad que se logró. Después, uno siempre espera tener el mejor arranque, siempre queremos arrancar así y por suerte se nos está dando. Nos preparamos para esto, para ganar y para llevar al club a lo máximo de la tabla y está saliendo bien", agregó Tato.

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La temporada anterior, Olimpo y el resto de los equipos bonaerenses compartieron la fase regular en la misma zona que Cipo y Deportivo Rincón, pero estos últimos dos fueron movidos hacia el grupo con los rivales de Cuyo, Córdoba, La Pampa y San Luis.

"Me sorprendió el cambio, no se a qué se debía. Ahora a Cipo y a Rincón les toca viajar mucho, son de los que más viajan. Yo pensé que iban a ser las mismas zonas que el año pasado pero hubo cambios. Siempre el Federal es muy competitivo. De hecho la mayoría de los partidos son cerrados y trabados. Siempre se definen por detalles y el que está más atento y preparado termina resolviendo o ganando por la mínima. Tenemos en claro que todos los partidos son durísimos", avisó Stancato.

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Los números de Olimpo van de la mano con los nombres de peso que tiene Carlos Mungo en su amplio plantel. Jugadores como Federico González, Joaquín Susvielles, Brian Guille, Cristian Amarilla y Cristian Chimino son algunos de los que tienen pasado por categorías superiores y significan una gran diferencia respecto de instituciones rivales.

"Estar en esta situación (punteros invictos) refleja lo en serio que nos venimos tomando el torneo y cada minuto que pasa. Sabemos la institución que representamos, para qué estamos todos acá, por qué el club hace el esfuerzo de armar este plantel. Tenemos esa responsabilidad y jugamos con ella", sostuvo Agustín.

Junto a Douglas Haig de Pergamino, que manda en la zona 1, son los dos invictos del país en el Federal A y los seguidores del ascenso argentino ya los ubican a ambos como favoritos al ascenso.

"Estamos para pelear el torneo. Obviamente que el objetivo es lograr el ascenso, pero vamos paso a paso. Es un buen arranque pero hay que sostenerlo. El año pasado nos pasó con Cipo. Este torneo es muy raro, es difícil. Habíamos arrancado muy bien, después nos costó, durante el torneo pasan cosas. Los planteles se desgastan y lo importante va a ser poder sostener y tenemos la tarea de mantener lo que estamos haciendo. No va a ser fácil, porque los rivales te empiezan a conocer y estudiar. Nosotros vamos a tener la obligación de contrarrestar eso y seguir ganando que es lo que toda la gente quiere", finalizó Stancato.

El próximo domingo, desde las 18:10, Olimpo visitará a Santamarina en Tandil.