Brandon Obregón está para volver en Cipo: "Las tres fechas de suspensión se me hicieron eternas"

El albinegro será local el próximo domingo ante Juventud Unida de San Luis y tendrá de nuevo al volante disponible.

Brandon Obregón llegó desde la Primera Nacional, con recorrido, finales por el ascenso y dos temporadas intensas en Chaco For Ever. Apenas necesitó cuatro partidos para empezar a dejar su marca en Cipo y convertir el 3 a 0 frente a San Martín de Mendoza en La Visera por el Federal A.

Sin embargo, cuando parecía empezar a asentarse definitivamente, llegó la expulsión frente a Costa Brava, en Cipolletti. Jonathan Correa le mostró la roja y luego recibió tres fechas de suspensión. Una sanción que, dentro del mundo Albinegro , consideraron exagerada para una situación que apenas fue un intercambio verbal, casi sin reacción física.

“Tampoco fui al vestuario, porque a veces vas, les hablás a los árbitros y lo toman a mal. Entonces dije: 'va a ver el video'. Mancha habló con él y le explicó que se había arrepentido, pero el árbitro ya tenía la roja en la mano. Por eso no quise ir a hablar. Pero me dio tres fechas, increíble” , repasó sobre la roja en la fecha 4.

Su recorrido en el fútbol

En la previa a su posible y esperado regreso, luego de purgar la suspensión, Obregón se refirió a la ciudad y la puso a la par de Resistencia, donde estuvo las últimas temporadas antes de llegar al "Capataz".

“Estuve los últimos dos años en For Ever, en Chaco, pero soy de Buenos Aires, de Quilmes. Nací y me crié ahí. Es muy similar por los colores y la camiseta a bastones blancos y negros. Allá, en la ciudad, pasa lo mismo: más allá de que está Sarmiento, todo es de For Ever”, contó.

Gracias a eso, la adaptación fue más rápida, genuina, con un paralelismo entre ambas ciudades e instituciones.

“Acá la ciudad es igual, es de Cipolletti. Por ese lado es todo igual. A la cancha va mucha gente también y eso hace que sea similar. La verdad es que la ciudad es hermosa, nunca habíamos tenido la chance de venir para estos lados y nos re gustó: el ambiente, el clima. Todo es muy cómodo”, comentó.

La suspensión ante Costa Brava todavía le pesa. No solo por la cantidad de fechas, sino porque sentía que atravesaba uno de sus mejores momentos desde que llegó a la categoría.

Futbol Cipolletti Brandon Obregón (1) Claudio Espinoza

Las "eternas" fechas de suspensión

“Lo que más quiero es volver. Esas tres fechas se hicieron eternas, pero espero volver este finde y jugar un poco, es lo que quiero. Me encanta estar dentro de la cancha. El Mono (Cristian Bravo, preparador físico) me tuvo corriendo: después de cada entrenamiento me hacía correr. Ya no quería escuchar más mi nombre”, dijo entre risas.

Sobre la expulsión, todavía no encuentra explicación, sobre todo porque en su historial no hay rojas, ni siquiera acumulación de amarillas.

“En los partidos que me tocó estuve cómodo. De hecho, el día de la expulsión sentía que estábamos jugando bien. El equipo venía bien, estábamos levantando. Justo ese partido fue duro: arrancamos perdiendo, lo empatamos y estábamos mejor”, repasó.

Como jugador experimentado del B Nacional y sin antecedentes de expulsiones, pensó en frío y no se acercó al vestuario para no “empeorar” la decisión del juez.

Acostumbrado durante toda su carrera a la Primera Nacional, el Federal A es para el volante una experiencia nueva.

ON - Futbol Cipolletti vs Costa Brava (24) Omar Novoa

“Solo compartí con Gonza Lucero en Chaco. Yo siempre estuve en el B Nacional, mi carrera la hice ahí, no había bajado. Este es el primer año que bajo al Federal A. Lo vengo llevando bien, sintiéndome cómodo”, afirmó.

Su historia con la pelota empezó mucho antes, en uno de los grandes del fútbol nacional. Sus primeros pasos fueron en Independiente, donde estuvo 10 años. “Es un club grande: desde que sos chiquito te dan la ropa, botines, zapatillas, todo. En el momento no lo valorás; cuando salí, vi la realidad. En Quilmes llegué en Cuarta Reserva, tenía todo, pero había cosas que no teníamos”, recordó.

Allí, en el Rojo, encontró la posición que hoy ocupa y por la que se destaca su juego y calidad. En el medio descubrió que podía dejar de correr y aplicar la técnica sin tanto desgaste.

“Cumplí las fechas y corrí un montón, hice una pretemporada. Encima a mí no me gusta correr mucho. De chico jugaba de volante por izquierda y cuando empecé a entender el juego, en Sexta de Independiente jugábamos 4-3-3, me pusieron por adentro y me voló la cabeza”, explicó.

El que más corre en el Albinegro

Con el fútbol comprendido desde otra visión en la cancha, nunca quiso salirse y explotó sus cualidades. Sin embargo, en el Albinegro, las mediciones indican que corre más que sus compañeros en los partidos.

“Pensé: 'Acá estoy siempre de frente, recibo siempre la pelota, puedo dar pases, tengo llegada al gol'. Y ahí me hice más técnico. Así y todo, el GPS da que soy el que más corre. Siempre hablamos de que voy y vuelvo para pedir la pelota, todo el tiempo corriendo, pero no me van a ver defender ni tirarme al piso, sino tomando posición”, agregó.

En el Cervecero, el club de su barrio natal, debutó en Primera a los 19 años y vivió uno de los momentos más importantes de su carrera: la final por el ascenso de 2021 frente a Barracas Central.

“De los años que me tocaron ahí, fueron los más lindos porque además llegamos a una final de ascenso. El cariño de la gente es como acá, muy pasional. Andaba por el barrio y la gente me saludaba. A mí eso me cuesta un poco”, contó.

Incluso confesó que durante mucho tiempo intentó mantener el fútbol lejos del día a día.

“A mi vieja, cuando era chico, le decía: 'No digas que juego al fútbol'. No sé por qué. Pero con el tiempo lo fui asumiendo. Siempre me pedían fotos o alguna camiseta”, dijo riéndose.

El grupo humano y la calidad del plantel de Cipo

En Cipolletti, además de sentirse cómodo futbolísticamente, destaca constantemente el grupo que se formó.

“Es un grupo hermoso desde lo humano. No vas a ver ni encontrar a alguien que se lleve mal, no vas a ver una pelea, nada de eso. Es un grupo muy bueno, muy unido”, aseguró.

Desde el punto de vista futbolístico, observa en silencio desde su llegada y no duda del plantel que conduce Fabián Enríquez.

“Tenemos un gran plantel. Cuando estábamos en la pretemporada y nos veía entrenar, para lo que es la categoría, yo pensaba —y pienso— que con este equipo tenemos que estar entre los primeros tres tranquilamente”, sostuvo.

El Chango Cravero es muy querido

Así como el Chango Cravero es una figura reconocida en Chaco, también lo es en Cipolletti. Sin embargo, Obregón no pudo compartir demasiado con él.

“No lo conocía. En For Ever lo aman. Él va a volver, es su pasión, no creo que lo pueda dejar. Había hablado con Ale Barbona para llegar, nunca lo había enfrentado. Lo conocí en Chaco porque me hice unos amigos y ellos eran hinchas fanáticos de For Ever”, relató.

“Siempre me hablaban del Chango, de que cuando estuvo, estaban bien. Lo mismo cuando estuvo el Colo, que volaban físicamente. Siempre quedó eso. En Chaco estuve dos años: uno que no fue bueno y otro sí, muy bueno, que entramos al reducido”, agregó.

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Aquella primera temporada en Resistencia, cuando los resultados no acompañaban, Cravero sonó en los pasillos.

“El año que no fue bueno siempre estuvo la especulación de que iba a volver el Chango, pero no volvió. Yo quería que me dirigiera porque el equipo andaba muy bien cuando había estado él. De tanto querer, me dirigieron los dos”, mencionó.

Futbol Cipolletti - San Martin (21)

Las chances de pelear arriba

Mientras espera volver a ponerse la camiseta albinegra, Obregón mantiene intactas las expectativas.

“Viendo el plantel, los jugadores, de dónde venían y cómo se tomaban los entrenamientos, no me sorprende hoy que estemos punteros. Pero esto es día a día. Tenemos que seguir trabajando y tenemos cosas por corregir”, afirmó.

Con la cabeza puesta en el duelo ante Juventud Unida de San Luis, donde el Albinegro busca reponerse de la derrota en Monte Maíz, el volante no deja de analizar e ilusionarse junto a sus compañeros.

“Nos tocó salir de visitantes y perdimos, por eso hay que ir corrigiendo y tirando para arriba. Ojalá este finde me toque jugar. Estoy con ganas de hacer goles también”, concluyó.