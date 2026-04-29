Inesperada polémica en la Liga Confluencia: no se juega Cipo-Pillmatún

La Liga Confluencia programó para este miércoles el duelo de la séptima fecha del torneo entre Cipo y Pillmatún . Sin embargo, el partido no se jugará luego del anuncio que el albinegro informara que no se presentará, en el medio de una inesperada polémica que involucra a la dirigencia del albinegro y sobre la cual este medio también consultó a la presidenta de la Academia.

El Capataz debe recibir a la Academia en el predio "15 de Octubre", pero al estar disputando en simultáneo el Federal A, cuenta con un amparo reglamentario que le permite adelantar su compromiso de liga entre 72 y 48 horas antes del partido por la categoría superior.

En este caso, Cipolletti jugará el próximo domingo frente a Argentino de Monte Maíz y el plantel viajará el viernes por la noche, con varios futbolistas de la liga convocados para el encuentro del Federal.

Cabe mencionar que esto es algo que ocurre habitualmente.

Cipo pretendía disputar el partido el miércoles o, como máximo, el jueves. Sin embargo, desde Pillmatún plantearon que no pueden afrontar un encuentro en horario laboral o estudiantil por la dificultad para completar el plantel y la planilla.

La controversia se dio cuando desde la Liga resolvieron que el partido se juegue el miércoles por la noche, pero además fuera del "15 de Octubre". La decisión obligaba a Cipolletti a trasladarse a Allen para hacer de local en cancha de Unión Alem Progresista, absorbiendo los costos organizativos.

Qué dijeron desde Cipo

La medida cayó mal en la dirigencia albinegra, que considera que se está vulnerando el reglamento y castigando al club que representa a la ciudad en una categoría superior. “Tuve una reunión desde las 6 y media de la tarde hasta las 11 de la noche y la mesa directiva resolvió que Cipolletti pierde la localía, tiene que alquilar cancha de Unión de Allen, hacerse cargo de todos los gastos e ir a jugar el miércoles a las 21 horas”, expresó Marcelo Bastías, referente de fútbol del club.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (83) Sebastián Fariña Petersen

El dirigente explicó además que la institución ya inició las presentaciones correspondientes y adelantó que apelarán la decisión. “Sería Allen, porque Pillmatún no tiene jugadores para jugar en el horario oficial. Cipolletti no está de acuerdo y va a apelar ante la Liga Confluencia y ante el Consejo Federal, porque está amparado por el reglamento”, sostuvo.

En el club remarcan que la situación genera un daño deportivo y económico. El "15 de Octubre" no posee iluminación artificial y utilizar La Visera también implicaría un gasto importante para un partido que no contará con la convocatoria habitual del Federal A.

Desde Cipo, entienden que nada de eso justifica perder la localía. “Al jugar un torneo superior, tiene potestad de poder jugar 72 horas antes del partido. Así que ya hicimos todas las presentaciones que tenemos que hacer y no vamos a ceder la localía”, afirmó Bastías.

Bajo este contexto, hay malestar se hace ante la dirigencia liguista. “Cipolletti se siente totalmente perjudicado por la Liga Confluencia de no respetar su localía, siendo el club que representa a la Liga en el Federal A”, disparó.

Ante esto el dirigente cerró con un mensaje contundente: “Les fui claro, Cipolletti no se va a mover, le corresponde jugar en su cancha. El otro equipo no está en condiciones y Cipo tiene que pagar, entonces la decisión está errada. Cipo está molesto con la mesa directiva y con el presidente de la liga. Estamos totalmente perjudicados por la Liga”, concluyó.

Qué dicen desde Pillma

La presidenta de la Academia, Karina Álvarez, fue consultada por LM Cipolletti al respecto.

"El reglamento del torneo 2026, redactado en cierta parte por Pedro Gutiérrez, y que algunos colaboramos, algunos votamos, algunos estuvieron muy en desacuerdo, en el artículo 4 dice que los equipos que juegan un torneo superior tienen que tener un equipo y un cuerpo técnico alternativo”, dijo la titular de Pillma.

ECP KARINA ALVAREZ (1) Estefania Petrella

“En el artículo 10 dice que pueden hacer uso de las 72 horas, pero nunca habla de horario. Ellos quieren imponer a todos los clubes que cuando jueguen de local tenemos que jugar en horario oficial, y con las 72 horas”, agregó Álvarez.

“Mi gente trabaja, estudia, son totalmente amateurs, no son jugadores pagos. No puedo exigir, ni puedo pretender que los chicos falten al colegio o facultad. O como el cuerpo técnico, por ejemplo, que trabaja en una empresa, que pidan permiso para un partido de fútbol”, advirtió Karina.

“Eso por un lado. Por el otro lado, ellos aducen que no tienen luz. Entonces, yo también les planteo que ellos tienen declarado en la Liga Confluencia dos canchas, la del 15 de octubre y la visera La Visera que tiene luz”, subrayó.

“Ahora bien, como me dijeron a mí, no te podés meter en mi estructura, esa sola es para el Federal, bueno, te lo respeto, pero vos sí te estás metiendo en mi estructura, porque me estás obligando a jugar en otro horario. Me obligaste a mí a jugar con la predécima un día sábado, los sábados los profes están en la Liga Municipal y tuve que cambiarte una estructura para acceder y cumplir”, destacó.

“Se le ofrecieron siete opciones, cambio de localía, la cancha de La Amistad, jugar a la noche, se lo ofreció el sábado a la mañana, sábado a la tarde, domingo a la mañana, domingo a la noche, sábado a la noche. Se le ofreció postergar los bloques, y jugar con primera y tercera. Ante una postura intransigente y de no consenso, la mesa directiva que tiene la potestad, programó el partido, porque dentro del reglamento también dice que no podés ir a una fecha siguiente debiendo un partido. En la reunión siguieron con la postura de negatividad, entonces se llevó a la mesa del Consejo Directivo, que es la mesa de todos los consejeros de las reuniones semanales, donde tuvieron que votar”, puntualizó Álvarez.

“Se planteó la situación y se votó de que el partido se tiene que jugar en la cancha de Unión, (el miércoles 29) en la hora de 19 horas tercera y 21 horas primera”, algo que finalmente no ocurrirá.

La presidenta de Pillma dio más detalles de cómo fueron las conversaciones y su perspectiva sobre el tema: “Ellos también propusieron jugar el 17 de mayo, que tienen fecha libre con el Federal, y para que yo pudiera jugar tenía que cambiar mi partido con La Amistad, que ese día me tocaba jugar con ellos. Obviamente con el Federal en fecha libre el técnico va a querer que se muevan los que están en el banco, lo que fuese”.

La dirigente se refirió específicamente a esta situación, pero también marcó que las diferencias con la gente de Cipo no es solo en este tema: “Primero, yo no puedo jugar la fecha 7 dentro de tres fechas más adelante, para la 10 u 11. Segundo, como ellos me dijeron, 'estamos disputando el descenso y no podemos arriesgarnos'. Yo también estoy disputando el descenso y no quiero arriesgarme. Acá somos todos iguales, la igualdad es de condiciones ante todo, y ustedes también participan en un torneo federal, pero acá estamos disputando el descenso en la Liga Deportiva Confluencia. Tenés 26 clubes, y no podés estar siempre en contra de los 26 clubes. Cada vez que Cipolletti tiene alguna actividad, lo que sea, todo tiene que girar alrededor de Cipolletti. Está mal que ataque a la Liga, porque la Liga tiene ese poder”.

Karina fue más allá y declaró: “Tienen que empezar a mirar un poquito para adentro también, con todos los equipos, tienen conflicto. Ellos estaban notificados, formalmente, como me notificaron a mí, que jugábamos el miércoles, y programaron el partido con La Amistad para el viernes. Ahí nos respetaban las 72 horas, o sea, que para el club que le conviene son las 72 horas, para el que le conviene son las 48, siempre a comodidad de Cipolletti. Yo lo estoy jugando con 96 horas de anticipación”.

“Le dijimos que abrieran La Visera, excepcionalmente, y dijeron que no. Cancha con luz tienen, porque está declarado en la Liga. Las canchas son de la Liga. Se le pidió que abrieran La Visera, dijeron que no. Entonces la Liga le designa otra cancha. Se le ofreció el cambio de localía con Pillmatún y dijeron que no”, finalizó la presidenta de Pillmatún.