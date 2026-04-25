Cipo recibe al último de la zona en La Visera

El Albinegro viene de ganar y quiere seguir de racha ante su gente. Este domingo enfrenta a FADEP, que viene último en la zona.

La sexta fecha del Federal A se jugará el próximo domingo y Cipo recibirá en La Visera de Cemento a FADEP , el Benjamín de la categoría. El Albinegro llega en alza luego de la victoria ante el Deportivo Rincón en condición de visitante, mientras que el conjunto de Russell viene golpeado tras caer de local ante Juventud Unida.

El duelo en la calle O’Higgins comenzará a las 15:30 , con el pitazo de César Ceballo. El juez oriundo de Córdoba tendrá la asistencia de Marcos Guzmán y Dalma Pérez, mientras que Lautaro Carro completará el cuerpo arbitral.

La última vez que Ceballo arbitró al Capataz fue en La Visera, el 18 de junio del 2023 por la fecha 11. Aquella noche el equipo dirigido por Christian Lovrincevich llegaba en la cuerda floja y goleó 3 a 0 a Sansinena de General Cerri.

Deportivo Rincón vs Cipolletti Federal A Maxi López (2)

Para aquellos que quieran acercarse a La Visera de Cemento, de 16.30 a 19 horas sigue la venta de entradas y canje, que arranco esta mañana a buen ritmo en la secretaría del club. "El domingo, a partir de las 10, se podrán comprar en boletería", informó el presidente Luca Mancini a LMC.

La semana de trabajo para Cipolletti comenzó de otra manera, con el envión de los tres puntos lejos de casa. Sin embargo hubo análisis por el armado del equipo, no solo del once titular, sino también del banco de suplentes, teniendo en cuenta las bajas en puestos claves como la defensa y el mediocampo. De hecho, hubo día de prácticas a puertas cerradas en el estadio.

Para este duelo, Enríquez recupera a Víctor Manchafico, Gonzalo Lucero y Nicolás Peralta, tres nombres fuertes y con jerarquía. La vuelta de Manchafico hace pensar que su inclusión en el once puede hacer que Piro cubra el lugar de Trejo. La otra variable, que solo se vio en la pretemporada, fue la de Juan Huichulef por izquierda en lugar de García que fue expulsado y volverá el próximo fin de semana.

Los de Fabián Enríquez vienen con confianza, después de conseguir la primera victoria de visitante ante el Deportivo Rincón luego de lo que había sido el empate ante Costa Brava en La Visera. De local, el Albinegro tiene una victoria, ante San Martín de Mendoza 3 a 0, y un empate 1 a 1 ante el conjunto pampeano. Con esto, Cipo está segundo con 8 puntos, a uno del líder.

¿Cómo llega FADEP al duelo ante Cipo?

Los dirigidos por Diego Pozo están últimos en la zona con dos puntos. El último fin de semana sufrieron una dura derrota en su casa ante Juventud Unida de San Luis. Los mendocinos comenzaron ganando el duelo y los puntanos lo dieron vuelta, sellando un 3 a 1 que los hundió en la tabla. En condición de visitante, acumulan una derrota ante Costa Brava por 3 a 0 y un empate sin goles en Monte Maíz ante Argentino.

Para Cipolletti no es solo un partido ante el último de la zona. Al igual que el fin de semana anterior, puede quedar como líder de la zona. Dependerá de si mismo y del duelo entre Juventud Unida de San Luis y Argentino de Monte Maíz.

FADEP es el Benjamín de la categoría. De hecho, derrotó a La Amistad en San Luis en aquella final del Regional Amateur cargada de polémica. Los mendocinos fueron beneficiados en el final del duelo con un penal que selló el marcador 3 a 2.

Esto genera expectativas en cuanto al recibimiento en el estadio. Cabe remarcar que para este partido las parcialidades volverán a ingresar con las banderas y los instrumentos, dándole otro color a la cita deportiva.

El encuentro podrá escucharse a través de FM Master 105.5 y todas las señales repetidoras, también por LU19 que a su vez tendrá las imágenes por Canal 10 y Youtube. Cipo Pasión será la otra opción a través de Youtube.