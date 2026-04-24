El snack saludable de los primos cipoleños llega a Brasil: qué famosa revolucionó sus redes "de onda"

Gastón celebra la “oportunidad gigante” que se abre para Fruch con las exportaciones. Cómo se "meten" en los cumples infantiles y el "orgullo" de crecer.

Antes o después de la feijoada (comida típica brasileña), nada mejor que un snack saludable del Alto Valle. La verdad que si rindieron sus “frutos”, justamente por la perseverancia, el esfuerzo, la pasión y la audacia de estos primos emprendedores . El producto de manzana que crearon ya conquista el mundo y ahora llegan a las góndolas de Brasil .

De Fernández Oro a San Pablo . De las pruebas fallidas iniciales a producir casi 300 mil paquetes por mes . De estar cerca de bajar los brazos porque “la fruta no se secaba” al crecimiento sostenido de Fruch Patagonia y el reconocimiento generalizado, incluido un espontáneo posteo de Jimena Barón que “tuvo una repercusión sorprendente”.

“Estamos contentos, es un mercado gigante y una oportunidad impresionante”, admite Gastón Arcucci a LM Cipolletti minutos después de entregar él mismo un pedido en un supermercado de la zona. Se trata de los chips que se realizan 100% con fruta del Alto Valle de Río Negro, de una pyme regional que atraviesa un inmejorable presente.

Emprendedor de Furch, los snacks saludables de la zona que ahora llegan a Brasil y Paraguay; videos muestran los envíosexportaciones

Es que junto a sus socios y parientes Manuel Pucheta y Nicolás Olleac son "todo terreno" y no paran: “Hacemos de todo. Redes, liquidación, marketing, lo que implica una exportación, es decir liquidar divisas, papeles. Es un orgullo el aprendizaje que uno va haciendo, el saber que nos animamos, aprendés a los golpes pero lo intentamos. Nos falta estructura aunque estamos contentos”, reconoce.

Se entiende. No es fácil cuando se multiplican de repente las ventas y la demanda. Si bien los muchachos se capacitan y asumen nuevos desafíos en forma permanente, ni la persona más previsora está preparada para tantos cambios.

El desembarco en Brasil del snack saludable del Alto Valle

“Estuvimos en San Pablo el año pasado en una Feria comercial, empezando a hacer contactos con varias redes de negocios. Y ahora logramos dos exportaciones a Brasil, una a San Pablo para la cadena Carrefour y otra a una cadena del sur, de Curitiba. Muy contentos de dar este paso y llegar a un mercado tan grande, la verdad es impresionante”, celebra Gastón, quien estuvo en el vecino país realizando las gestiones para imponer la marca.

“Es una oportunidad enorme, solo la exportación de Brasil es casi un mes de producción propia. Para dimensionar, solo el estado de San Pablo es toda Argentina, son 42 millones de personas. Hicimos todo el desarrollo en portugués, tratando de llegar al público. Si camina la cosa, hay un potencial enorme… Estamos tratando de aprovechar la chance”, señala con lógico entusiasmo. Ahora habla desde la planta ubicada en el Parque Industrial de Fernández Oro.

Furch en Brasil (1)

La expansión no se limita a la tierra de las playas cálidas, el mejor fútbol y la caipiriña. “Además logramos la primera exportación a Paraguay, con un mercado que también nos sorprendió. Por supuesto que seguimos tratando de crecer también en el mercado interno. Por lo menos los snacks de Fernández Oro ya están cruzando fronteras”, destaca con un guiño de ojo y sonriente.

En ese sentido, repasa la impactante nómina de supermercados de primera línea con los que fueron cerrando acuerdos y en los cuáles tienen presencia.

“Estamos en La Anónima desde hace unos 5 años, ahora también en Cooperativa Obrera, en Jumbo, Disco, Vea, Carrefour desde el año pasado. Un buen paso porque tienen cobertura nacional muy importante”, resalta Arcucci.

“A través de otros distribuidores chicos también estamos en Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, todavía falta un montón de crecimiento, pero si hay algo que aprendimos es que todos estos procesos llevan mucho tiempo”, analiza.

Cómo es una sociedad entre primos

Muchos afirman que no resulta lo más recomendable trabajar con familiares y menos aún formar una sociedad ya que cualquier inconveniente laboral puede resentir o afectar la relación.

Sin embargo, Gastón desmiente rotundamente el prejuicio desde su propia experiencia. ”Nico está en Buenos Aires y con Manuel estamos juntos desde los 5 años, trabajamos 18 años en una bodega de la región, hay un gran entendimiento. Podemos decirnos lo que queremos, lo sentimental o familiar lo dejamos afuera, el foco está puesto en trabajar y nos llevamos excelente”, aclara.

Lamenta que la vorágine propia de una empresa emergente les impide detenerse a mirar hacia atrás para disfrutar los logros viniendo de abajo.

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“La adrenalina no te deja parar. No hicimos ni inauguración de fábrica, ni festejos de primera exportación, siempre estamos pensando con quién más negociamos, cómo seguir creciendo... Y lo digo hasta con autocrítica porque es verdad, fue todo con mucho esfuerzo”, sostiene con emoción.

El snack saludable se mete en los cumple de niños

En los cumple de los hijos de estos primos, queda claro, no falta Fruch. Pero en un dato asombroso, uno de los responsables de la ascendente firma revela que no solo ellos estilan mezclar las papitas, chizitos, maníes y palitos con los chips de manzana en las celebraciones infantiles.

“Se está dando que mucha gente nos elige para los cumpleaños, como snacks o para darle un souvenir saludable a los invitados. Uno cuando desarrollaba el producto no pensaba en esas cosas y que de golpe te pidan para el cumple del hijo resulta emocionante siendo que no dejamos de ser una empresa chica. O cuando llega un mail felicitándote por el producto, eso te llena de energía en el día a día para seguir intentándolo”, señala reconfortado por la aceptación generalizada.

La anécdota con Jimena Barón que generó un boom

Si bien hicieron propaganda formal con Mirtha Legrand, Fruch Patagonia explotó mediáticamente a partir de un espontáneo y desinteresado elogio de Jimena Barón.

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Gastón repasa la anécdota. “Lo más loco que pasó hace poco y tuvo una gran repercusión. De la nada nos escribió Jimena Barón que había probado el producto y consultaba dónde lo podía comprar. Nosotros le dijimos ‘déjanos mandarte’… Ella lo había conocido en La Angostura y nos dijo que no, que simplemente era para saber dónde conseguirlo porque le encantó. Y totalmente de onda, no llegamos a contestarle ese último mensaje que subió un video a redes, que tuvo un impacto impresionante. Y así se multiplicó nuestra cantidad de seguidores, se activaron ventas on line, todo por un video de 2 segundos ‘chicos miren esto blabla’. Por supuesto que muy agradecidos, a ella por su generosidad y a todo el público que nos elige cada día”, señala.

jimena barón

Para los primos de Fruch Patagonia, un snack saludable que conserva la identidad de la zona y le otorga un valor agregado al alimento, la alegría nao tem fim…