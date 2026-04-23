Violencia escolar: lo apuñalaron a la salida del colegio

El menor fue llevado al hospital y según informaron, está fuera de peligro. El agresor escondió el arma blanca utilizada cuando llegó la Policía.

El ataque se registró en el horario de ingreso y salida del establecimiento escolar. Foto: Gentileza.

Un hecho de extrema violencia se registró a la salida de una escuela , cuando atacaron a un estudiante con un arma blanca . El episodio sucedió en el área donde funcionan las secundarias N°8 y N°84 de Viedma . El herido sufrió heridas graves que motivaron su traslado al Hospital Zatti para recibir asistencia médica.

El ataque tuvo lugar en el horario de ingreso y salida , cuando un alumno de cuarto año fue herido con un arma blanca por otro varón, presuntamente ajeno a la institución escolar. La rápida intervención de los agentes policiales permitieron la detención del agresor, también menor de edad.

Los uniformados interceptaron al atacante, cuando intentaba fugarse del lugar y se procedió a su demora. Posteriormente, fue puesto a disposición de los operadores pertenecientes a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senaf ).

Según informó el medio local Noticiasnet, el personal de la Comisaría N°1 inició una investigación para dar con el arma que utilizó el adolescente. Tras cometer el delito, el agresor descartó el cuchillo y se inició una búsqueda. El recorrido comenzó en las calles Guido y Buenos Aires en pleno centro de Viedma y continuó por el recorrido que hizo el atacante hasta que fue interceptado.

policiasss sss El atacante descartó el arma utilizada.

Las autoridades del colegio remarcaron que el ataque no fue una pelea entre alumnos, sino una situación externa a la institución. Según informaron, distintos testigos coincidieron en las versiones del hecho.

Las declaraciones de los testigos apuntan a que el alumno salió del colegio, reconoció a quienes lo estaban esperando y salió corriendo. A los pocos metros, en la calle Buenos Aires, lo alcanzaron y allí se produjo la agresión. El episodio de extrema violencia dejó consternados a todos los presentes, ya que por el horario, estaba todo el alumnado afuera de la institución.

policia viedma El agresor descartó el arma cuando llegó la Policía.

El estudiante herido fue trasladado al servicio de emergencias del Hospital Zatti, donde fue asistido por el personal médico. Todavía no existe un parte oficial con los detalles del estado de salud del adolescente pero medios de la localidad dieron a conocer que se encontraría fuera de peligro.