Salió rumbo a la costa y nunca llegó: buscan desesperadamente a un hombre desaparecido hace semanas

Tiene 50 años y fue visto por última vez el 7 de abril. Viajaba hacia Puerto Madryn y desde entonces no hay rastros.

Daniel García, de 50 años, fue visto por última vez el 7 de abril en Cipolletti. Foto: Gentileza.

Crece la preocupación por la desaparición de Daniel García , de 50 años, quien fue visto por última vez el pasado 7 de abril en Cipolletti .

Según trascendió, el hombre se dirigía hacia Puerto Madryn , pero nunca llegó a destino y desde entonces no hubo más noticias sobre su paradero.

Daniel mide aproximadamente 1,80 metros , es de contextura física normal, tez blanca, cabello corto negro y ojos castaños.

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Un dato clave para reconocerlo es que tiene cicatrices en la parte posterior de la cabeza.

La última vez que lo vieron

Al momento de su desaparición vestía un buzo negro, pantalón oscuro y zapatillas deportivas grises.

Además, llevaba una mochila negra con ruedas, una carpa envuelta en una lona verde y una riñonera naranja con documentación personal.

Pedido urgente a la comunidad

Las autoridades solicitan la colaboración inmediata de la comunidad para aportar cualquier información que ayude a encontrarlo.

Ante cualquier dato, comunicarse al 911, a la comisaría más cercana o al teléfono de búsqueda de personas de Puerto Madryn: 280 456-2486.

La difusión puede ser clave para dar con su paradero. Cada dato cuenta.