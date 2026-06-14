Sorpresa en una cárcel del Alto Valle: hallaron un arsenal inesperado junto a droga y celulares

Un control de rutina en el Penal 2 de General Roca terminó con un impactante secuestro de droga, facas y celulares prohibidos.

El operativo se llevó adelante durante la tarde del jueves y se extendió por alrededor de una hora. Foto: Archivo.

Un procedimiento de rutina realizado en el Establecimiento de Ejecución Penal 2 de General Roca terminó revelando una situación alarmante dentro del penal : agentes del Servicio Penitenciario Provincial secuestraron celulares, armas blancas de fabricación casera y cocaína ocultos entre las pertenencias de internos.

El operativo se llevó adelante durante la tarde del jueves y dejó al descubierto una importante cantidad de elementos prohibidos que permanecían dentro de uno de los pabellones de la cárcel.

La requisa se realizó en el pabellón 5 del ala sur del establecimiento penitenciario, donde personal especializado inspeccionó de manera integral todas las celdas ocupadas, siguiendo los protocolos internos de seguridad.

Antes de comenzar el procedimiento, los internos fueron trasladados hacia un sector seguro, lo que permitió a los agentes trabajar con mayor precisión en cada espacio.

La tarea se extendió durante aproximadamente una hora y abarcó la totalidad del pabellón intervenido.

Encontraron celulares prohibidos y armas caseras

Durante la inspección, el personal penitenciario encontró cinco teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, varios de ellos con signos visibles de uso y algunos con daños en pantallas y carcasas.

La presencia de estos dispositivos constituye una infracción a las normas internas, ya que los internos no tienen autorización para poseer este tipo de aparatos dentro del establecimiento.

image

Pero eso no fue todo. Los uniformados también secuestraron seis armas blancas de fabricación artesanal, conocidas dentro del ambiente carcelario como “facas”.

Entre los elementos hallados había:

Varillas metálicas afiladas de entre 20 y 30 centímetros

Una herramienta modificada tipo espátula

Una lámina metálica terminada en punta

Todos fueron retirados de inmediato para evitar situaciones de riesgo dentro del penal.

El hallazgo que más sorprendió: cocaína escondida en envoltorios

Uno de los hallazgos más delicados del operativo fue el secuestro de dos envoltorios con cocaína.

Según se informó, uno de los paquetes, de color azul, contenía aproximadamente 28,9 gramos, mientras que el segundo, de color blanco, registró cerca de 8,6 gramos.

En total, el personal incautó 37,5 gramos de cocaína, sustancia que ahora será sometida a las pericias correspondientes para determinar su composición final.

Por qué realizan controles periódicos en las cárceles

Desde el Servicio Penitenciario indicaron que este tipo de procedimientos resultan fundamentales para detectar elementos prohibidos que puedan poner en riesgo la seguridad interna.

Las requisas periódicas permiten retirar objetos peligrosos, prevenir hechos violentos y garantizar el normal funcionamiento de las unidades penitenciarias de Río Negro.