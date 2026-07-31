La Fiscalía imputó a la mujer detenida por el ataque en barrio San Lorenzo

La justicia acusó a la imputada como coautora y logró prisión preventiva tras ataque armado registrado sobre calle Río Gallegos de Cipolletti. ¿Cómo se encuentra a víctima que recibió el disparo?

Ordenan prisión preventiva de cuatro meses a la muejr acusada como coautora de un disparo en medio de un intento de robo.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra la mujer detenida por el violento hecho ocurrido en barrio San Lorenzo , donde un vecino de 69 años recibió un disparo en el cuello.

Este viernes se realizó la audiencia de formulación de cargos en el Foro Penal de Cipolletti . El fiscal Guillermo Ibáñez y su adjunta Julieta Della Cha imputaron a la mujer como coautora del robo agravado por uso de arma de fuego, delito que además provocó lesiones de gravedad en la víctima.

La acusación se sustenta en un cúmulo de pruebas reunidas durante la instrucción, entre ellas el testimonio de la esposa de la víctima y los reportes elaborados por personal de la Comisaría 32 que intervino tras el ataque.

La camioneta que los delincuentes intentaron robarle a la víctima, quien sufrió un balazo en el cuello. Una mujer quedó detenida por el hecho. Archivo

Reconstrucción del violento episodio

El hecho ocurrió el domingo 26 de julio, cerca de las 20:40, cuando la pareja llegaba a su vivienda en una camioneta Chevrolet S10. Al descender para abrir el portón, dos individuos subieron al vehículo con intención de robarlo.

Los asaltantes trabaron las puertas e intentaron escapar en reversa, pero el motor se apagó en plena maniobra. Ante la situación, el propietario tomó una barra de hierro del garaje e intentó romper el vidrio del conductor para frenar el robo.

Desde el interior del vehículo, el hombre que conducía disparó contra la víctima e impactó el proyectil en la zona del cuello. Luego, ambos asaltantes escaparon a pie con rumbo al barrio La Paz, dejando al hombre gravemente herido.

Las pruebas que sostienen la acusación

Los allanamientos realizados días después en distintos puntos de la ciudad resultaron determinantes para la causa. En un domicilio del barrio 200 Viviendas, la policía secuestró un revólver que quedó vinculado directamente al ataque sufrido por la víctima.

La pericia balística confirmó que la vaina servida calibre 22 hallada en la escena coincide con el arma secuestrada durante el operativo. A esto se sumó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector donde ocurrió el hecho.

El Cuerpo de Investigación Judicial recopiló además entrevistas con testigos y vecinos, mientras que la Oficina de Atención a la Víctima intervino con acompañamiento psicológico. La historia clínica y el parte médico actualizado completaron el cuadro probatorio presentado.

El pedido fiscal y la postura de la defensa

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el plazo de ocho meses, al considerar acreditados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación en curso. Ambos elementos resultaron centrales para fundamentar la gravedad de la medida.

Por su parte, la defensora oficial Silvana Ayenao se opuso a la acusación y al pedido cautelar. Argumentó falta de evidencia suficiente sobre la identificación de la imputada, debido a la escasa visibilidad que había esa noche por la lluvia.

Como alternativa, propuso una detención domiciliaria con rastreo satelital mediante tobillera electrónica, medida que finalmente no fue aceptada por el magistrado interviniente en la causa.

La resolución judicial

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel consideró que existe evidencia suficiente para esta etapa procesal y dio por formulados los cargos contra la acusada.

El magistrado habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, período en el que la Fiscalía deberá profundizar la investigación y reunir nuevos elementos probatorios sobre el caso.

Finalmente, dispuso la prisión preventiva por el término solicitado por el fiscal, aunque circunscripta únicamente al riesgo de entorpecimiento del proceso investigativo. La víctima continúa internada y estable.