Lo acusan de cometer un raid de estafas, pero se demora la imputación por su estado de salud

Es de Neuquén y lo investigan por cometer tres delitos en un día en comercios de Cipolletti. Fijaron nueva fecha para la formulación de cargos.

El acusado de cometer estafas en comercios de Cipolletti se deberá presentar el 12 de agosto para la audiencia de formulación de cargos.

Un hombre de 34 años de edad está acusado de haber cometido un raid delictivo que incluyó dos Hospital Castro Rendon (10) y un hurto en comercios de Cipolletti. Los tres hechos habrían ocurrido el 20 de marzo último y el sospechoso, de apellido Zúñiga y carnicero de ocupación, no se presentó cuando fue requerido por la Justicia rionegrina, por lo que el 24 de junio fue declarado en rebeldía y se reclamó su captura.

El 26 de julio lo demorado la policía de Neuquén en la capital de la vecina provincia, por lo que se gestionó su traslado a Río Negro para continuar la causa.

Sin embargo, al día siguiente informaron desde Neuquén que el sujeto se encontraba internado en el hospital Castro Rendón por una dolencia en unos de sus brazos, motivo por el que le realizaron una cirugía, y permanece en calidad de detenido custodiado por un policía.

El acusado de cometer las estafas en comercios de Cipolletti está internado en el hospital Castro Rendón de Neuquén. Claudio Espinoza

Este último miércoles se llevó a cabo la audiencia para formularle los cargos a través de la plataforma zoom. El trámite fue conducido por el juez Juan Pedro Puntel, con la asistencia de la fiscal Adjunta Natalia Poblete y el defensor Oficial Andrés Bridges Doyhenard en representación de Zúñiga, quien siguió el encuentro virtual desde una sala del centro asistencial neuquino.

Sin embargo, la Fiscal pidió postergar la imputación ante el estado de salud que presenta el hombre y que se fije una nueva fecha. Además, también planteo que se deje sin efecto la rebeldía y la captura, como también la obligación de fijar domicilio para que pudiera ser ubicado.

Poblete propuso consultar a la Oficina Judicial una fecha disponible para confirmar la nueva audiencia, la que quedó confirmada para el 12 agosto a las 10:30 de modo presencial, por lo que el acusado deberá presentarse en los tribunales de Cipolletti. La defensa no expuso objeciones a lo requerido y pidió que le otorguen la inmediata libertad al acusado.

Como fueron los hechos

De acuerdo a la acusación presentada por la Fiscalía, los tres hechos enrostrados se registraron el 20 de marzo de este año. El primero de ellos fue minutos después de las 10, cuando Zúñiga habría ingresado a un mini shopping ubicado en la calle Naciones Unidas casi Paraguay y le pidió al empleado un chocolate, una bolsa de papas fritas y un encendedor. También le pidió caramelos, y cuando el comerciante se dio vuelta para entregárselos, el supuesto cliente se fue sin pagar. Estimaron que la pérdida alcanzó los 20 mil pesos.

El segundo episodio fue minutos después en un autoservicio que se encuentra a pocos metros del local anterior. En ese lugar se dirigió al sector de la carnicería y pidió un determinado corte. Sin embargo, en un descuido del carnicero se apoderó de un celular Samsung del trabajador y se fue.

Por último, se dirigió a bordo de un auto Volkswagen Polo color blanco hasta una estación se servicios ubicada en la rotonda de las rutas 22 y 151, donde le pidió a la playera que le cargara 100 mil pesos de combustible de nafta pódium. Cuando fue a pagar lo hizo con una tarjeta de crédito del Banco Nación a su nombre, pero que carecía de fondos. Al ser descubierto le arrebató la documentación de las manos de la mujer, y escapó.

Tras las denuncias de los damnificados y los datos recabados en la investigación -en las que las cámaras de seguridad suelen ser esclarecedoras- lograron ubicar al sospechoso, quien en primera instancia intentó evadir la actuación judicial, hasta que fue atrapado en Neuquén.