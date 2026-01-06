Clonaron su tarjeta y realizaron compras en dólares: "La di de baja y seguían ingresando pagos" del extranjero

El uso de las tarjetas de débito y crédito es una de las prácticas que más creció en el último tiempo camino a la digitalización de la economía. Sin embargo, estas implementaciones también atrajeron a nuevas maniobras de robo . En este caso, una vecina de Cipolletti padeció la clonación de su tarjeta y registró reiteradas compras en dólares.

Según dio a conocer a LM Cipolletti , esta maniobra comenzó en diciembre pasado, cuando observó dos maniobras de pagos en dólares que no había llevado a cabo. "Tuve dos compras con mi tarjeta de crédito en dólares a una cuenta de Amazon en Estados Unidos, entre el 9 y el 16 de diciembre. Esas fueron las primeras que me aparecieron en el resumen de la tarjeta", señaló.

Rápidamente, llevó a cabo la denuncia correspondiente a la tarjeta de pago y aseguró que " iban a dar de baja la tarjeta de crédito al desconocer las dos compras". Además, agregó que "me dijeron que tenía que pagar el monto en efectivo de los gastos que si reconocía y que se abría una investigación por los dos gastos".

Dio de baja la tarjeta pero los gastos seguían

Luego de llevar a cabo el trámite, la damnificada aseguró que el problema no se había solucionado. "Pasó una semana y me acerqué a mi banco para ver si tenía que hacer otro trámite, pero me dijeron que no. Aunque el 22 de diciembre, mientras esperaba mi nueva tarjeta, yo ya podía previsualizar mi número nuevo pero no podía hacer comprar porque todavía no estaba activada, pero vi algo raro", describió. "Ese mismo día veo que me ingresan dos nuevos pagos. Fue otra compra en dólares de la misma cuenta en Amazon y un débito de internet, esa obviamente la conozco porque es mi proveedor del servicio, pero la otra no la había realizado", comentó.

"Me llamó la atención que eran casi 200 dólares y que me siguieran ingresando débitos automáticos a la tarjeta porque supuestamente no la ingresé en otro lado y justamente había cambiado el número, además de que no estaba activa", planteó.

Tarjeta de débito cuenta banc

Ante esta situación, la cipoleña se comunicó nuevamente con la tarjeta de pago para desconocer la tercera compra en dólares. "Me explicaron que luego de la primera denuncia hicieron un cambio de tarjeta como si la hubiera perdido y que no realizaron la detención del token que es lo que habilita la tarjeta por lo que si bien cambié el número, seguía estando asociado y podían seguir haciendo compras", sostuvo.

Por lo que la empresa tuvo que dar de baja nuevamente la tarjeta y se llevó a cabo una nueva solicitud para conseguir un nuevo número de asociado a la cuenta. "Por lo que vi, no se realizaron más compras, pero no se cómo accedieron a esos datos de la tarjeta, porque cuando vi la primera compra yo estaba de viaje y no la había utilizado, por lo que no sé de dónde los sacaron, pero a varios conocidos les ha pasado", dijo con gran preocupación.