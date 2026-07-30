Cipolletti endurece sanciones por invadir la senda peatonal: cuánto cuesta la multa

Desde abril, el sistema de cámaras registra y multa a los automovilistas que invaden la senda peatonal. Las multas pueden ser millonarias. Los detalles

La ciudad sale a multar a los vehículos que invadan la senda peatonal.

Cruzar un semáforo en rojo o detenerse sobre una senda peatonal puede derivar en sanciones económicas elevadas en Cipolletti . Ambas conductas constituyen infracciones de tránsito y están contempladas dentro del esquema de control que el municipio viene reforzando en la ciudad.

En ese contexto, el gobierno local actualizó recientemente el Buscador de Multas en su sitio web oficial. La herramienta permite a los conductores consultar, mediante el dominio del vehículo, si registran infracciones pendientes, ya sea por fotomultas u otros incumplimientos.

Las actas cuentan con un plazo desde su notificación para ser abonadas con descuento a través del pago voluntario. En caso contrario, los infractores pueden iniciar un descargo formal ante el Juzgado Municipal de Faltas, instancia administrativa prevista por la normativa vigente.

En Cipolletti, desde abril las cámaras Foto Rojo, comenzaron a emitir infracciones a quienes invaden las sendas peatonales.

La senda peatonal, bajo la lupa desde abril

Desde abril, el sistema de cámaras comenzó a registrar de manera sistemática la invasión de sendas peatonales. Esta conducta, habitual en esquinas de alto tránsito, empezó a ser sancionada con mayor rigor tras la implementación de controles automatizados.

Los datos muestran un crecimiento sostenido en este tipo de infracciones durante los primeros meses de aplicación. En abril se labraron 348 actas, mientras que en mayo la cifra trepó a 972 y en junio alcanzó las 1.025 infracciones registradas.

En lo que va de julio, si bien se observó una baja, el número se mantuvo elevado con 680 actas. La tendencia evidencia un cambio en el control y también en la visibilización de una conducta frecuente entre conductores en zonas urbanas.

Durante 2025, el municipio también avanzó en el refuerzo de los pasos cebrados en distintos puntos de la ciudad. El objetivo fue mejorar la seguridad vial de los peatones, especialmente en sectores de alta circulación.

Disposición de las cámaras en la ciudad.

Semáforos en rojo: cifras que marcan el ritmo de las multas

El cruce de semáforos en rojo continúa siendo una de las infracciones más frecuentes en Cipolletti. Las estadísticas mensuales reflejan un volumen significativo de actas, con picos marcados durante el primer tramo del año.

En enero se registraron 702 infracciones, mientras que en febrero la cifra se disparó a 2.133. En marzo, el número volvió a crecer hasta alcanzar las 3.181 actas, consolidando el período de mayor actividad sancionatoria.

A partir de abril, los registros comenzaron a descender: 2.064 en ese mes, 1.754 en mayo, 1.087 en junio y 720 en julio. Pese a la baja, los valores continúan siendo relevantes dentro del esquema general de infracciones.

Tránsito complementa las tareas de fiscalización electrónica con inspectores y recorridas. Estefania Petrella

Cuánto cuestan las infracciones en Cipolletti

El valor de las multas está determinado por la Sanción Administrativa Municipal (SAM), que actualmente tiene un valor de $1.786. Este sistema permite actualizar automáticamente los montos en función de esa unidad.

En el caso de cruzar un semáforo en rojo, la sanción puede oscilar entre 100 y 1.200 SAM. Esto implica multas que van desde $178.600 hasta $2.143.200, con posibilidad de reducción si se paga en término.

Para la invasión de la senda peatonal, las multas van de 50 a 1.000 SAM, es decir, entre $89.300 y $1.786.000. El pago voluntario permite acceder a un monto reducido, que en este caso se ubica en $62.510.

Diego Zúñiga, secretario de Fiscalización del Municipio confirmó que en primera instancia, las multas se dirigen a automovilistas que no son de la ciudad. Estefania Petrella

Un sistema que complementa el control en la calle

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, explicó que las fotomultas corresponden a infracciones objetivas detectadas por el sistema. “No solo registra el cruce en rojo, sino también la invasión de la senda peatonal”, indicó.

El funcionario destacó que esta última conducta presenta un alto nivel de reincidencia, lo que motivó su incorporación al sistema automatizado. En una primera etapa, las actas se enfocan especialmente en conductores que no son de la ciudad.

Zúñiga remarcó además que el sistema digital no reemplaza el trabajo de los inspectores. Por el contrario, funciona como complemento de los controles presenciales, que continúan realizándose en distintos puntos de Cipolletti.

La estrategia oficial apunta a avanzar de manera gradual hacia una cobertura más amplia del sistema. En ese proceso, se priorizan zonas sensibles como escuelas, centros de salud y sectores con alta concentración de peatones.