Las infracciones de tránsito en Cipolletti ya duplicaron las cifras del año pasado

El primer cuatrimestre mostró un fuerte aumento de infracciones en Cipolletti. Hubo más controles, subieron las retenciones y creció el recupero de vehículos.

Las actas de infracciones de duplicaron en el último cuatrimestre en Cipolletti. (Foto: archivo)

El análisis de las infracciones de tránsito en Cipolletti durante el período diciembre-marzo, tomado como primer cuatrimestre operativo, expone un marcado incremento interanual tanto en actas como en retenciones vehiculares.

En el período diciembre 2025 a marzo 2026 se registraron 2.409 actas de contravención, lo que implica más del doble respecto al mismo tramo del año anterior, cuando se habían labrado 1.050 infracciones. Si se retrocede un año más, al cuatrimestre diciembre 2023-marzo 2024, la cifra fue de 1.337 actas.

El desagregado mensual refuerza esa tendencia. En diciembre de 2025 se contabilizaron 2.259 actas, con predominio de infracciones detectadas por sistemas automatizados, especialmente por cruce de semáforos en rojo, que representaron el 63,35% del total. En tanto, entre enero y marzo de 2026 se acumularon 7.946 actas , con una incidencia aún mayor de este tipo de faltas, que alcanzaron el 75,71%.

La comparación con el mismo período del ciclo anterior también muestra valores elevados, aunque menores. En marzo de 2025 se registraron 2.938 actas, de las cuales el 74,54% correspondieron a fotomultas, mientras que en enero y febrero de ese año se contabilizaron 1.785 y 1.369 infracciones respectivamente. Incluso en diciembre de 2024 se habían labrado 2.300 actas , lo que ya anticipaba una tendencia en ascenso.

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Refuerzo de controles y cambio operativo

El secretario de Fiscalización municipal, Diego Zuñiga, explicó que este incremento no responde únicamente a un mayor incumplimiento, sino a una decisión de intensificar los controles en la vía pública.

“La diferencia entre 2024 y 2025 cuando empezamos fue del 300% de incremento en retenciones y actas de contravención”, sostuvo en diálogo con LM Cipolletti. En ese sentido, detalló que uno de los cambios clave fue la implementación de una guardia nocturna en días hábiles, lo que permitió ampliar la cobertura de la Dirección de Tránsito.

“Se empezó a trabajar en tres turnos: mañana, tarde y noche, incluso madrugada, porque había mucha demanda por picadas de motos, ruidos molestos y reuniones en espacios públicos que afectan a los vecinos”, indicó.

Según el funcionario, los resultados de esta estrategia fueron positivos: “Hemos tenido un período tranquilo y también se observó una disminución en los accidentes”.

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Retenciones y recupero: una tendencia en alza

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la evolución de las retenciones vehiculares y la tasa de recupero, es decir, la cantidad de vehículos que son retirados por sus propietarios tras regularizar su situación.

Durante el período diciembre 2025-marzo 2026 se registraron 329 ingresos de vehículos retenidos y 301 egresos, lo que representa un 91,5% de devoluciones. Este indicador marca el nivel más alto de los últimos años.

En el ciclo anterior (2024-2025), el total anual reflejó 925 ingresos y 735 salidas, con una tasa de recupero del 79,5%. Más atrás, en 2023-2024, se contabilizaron 317 ingresos y 182 egresos, lo que implicaba apenas un 57% de devoluciones.

La comparación evidencia no solo un aumento en los secuestros de vehículos, sino también una mejora sostenida en la regularización por parte de los infractores. Este comportamiento podría estar asociado a una mayor agilidad en los trámites administrativos o a una mayor conciencia sobre la necesidad de recuperar el vehículo.

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Un nuevo escenario en el tránsito local

El crecimiento de las actas en el primer cuatrimestre de cada ciclo anual refleja un cambio estructural en el esquema de fiscalización. Las infracciones detectadas por sistemas automáticos —principalmente semáforos en rojo— continúan liderando las estadísticas, seguidas por faltas vinculadas a documentación y alcoholemia.

En este contexto, el Municipio consolida un modelo de control más intensivo, con presencia en distintos horarios y mayor capacidad operativa.