Cómo estará el clima este domingo en la región del Alto Valle y el resto de Río Negro

Seguidilla de días nublados y con neblina no cesa en la región de la Confluencia. Las probabilidades de lluvias en las próximas horas.

El invierno se acentúa en la región del Alto Valle y el pronóstico para este domingo no será la excepción. El cielo no dará respiro porque la mañana arranca con lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%, según el Servicio Meteorológico Nacional . La temperatura mínima será de 9°C y la máxima no pasará de 13°C.

Para el mediodía y la tarde el panorama mejora levemente. El SMN anticipa un cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia de apenas entre el 0 y el 10%, mientras las temperaturas treparán hasta los 13 grados antes de volver a caer a 10°C con la llegada de la noche, cuando el cielo quedará parcialmente nublado.

Los vientos soplarán del sudoeste y el sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, aflojando recién a la noche con valores de 7 a 12 km/h desde el este. Sin ráfagas previstas para ninguna franja del día según el organismo nacional.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) aporta datos complementarios que refuerzan el panorama: cielo parcialmente nublado durante el día con temperatura de 15°C, ráfagas de hasta 34 km/h desde el sudeste y presión atmosférica de 1.023 hPa.

Pronóstico y brusco descenso de la temperatura

La noche, sin embargo, reserva la sorpresa más dura: el cielo se despeja completamente pero la temperatura desciende abruptamente a -2°C, con vientos de 14 km/h desde el este y presión en ascenso a 1.025 hPa.

El lunes no traerá alivio. El SMN pronostica una mínima de 6°C y una máxima de 12°C, consolidando una semana que arranca con frío intenso y sin perspectivas de mejora inmediata en la región. Los neuquinos deberán esperar para ver el sol.

El verdadero llamado de atención para los vecinos se dará hacia el final del fin de semana. La ausencia de nubosidad acelerará el enfriamiento del suelo, provocando que la temperatura nocturna se desplome drásticamente hasta alcanzar una mínima de -2°C bajo cero.

La AIC alertó por la formación de probables heladas intensas hacia la noche del domingo, coincidiendo con una marcada disminución en la velocidad del viento, que apenas alcanzará los 14 km/h desde el este.

Se esperan nevadas en la cordillera

En la zona cordillerana cordillerana rionegrina, tanto en Bariloche como en El Bolsón se anticipa un domingo fresco, con temperatura que estarán entre los 0 y los 8 grados, con cielo mayormente nublado con períodos de sol y viento en calma. El lunes se presentará con condiciones similares, mientras que a partir del martes se esperan lluvias y el miércoles caída de nieve.

En la Línea Sur la temperatura máxima no superará los 9º, con cielo nublado y viento tenue, mientras que no se pronostican precipitaciones. En la Costa Atlantica tampoco, con un registro de temperatura de entre los 9 y los 12º. En el Valle Medio se anticiparon lluvias aisladas durante la mañana de este domingo, con una máxima de 14º y vientos leves.