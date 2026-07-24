Un respiro de las lluvias este viernes: así estará el clima en Cipolletti

El cierre de la semana marca una tregua para los cipoleños con respecto a las precipitaciones, aunque no por mucho tiempo. ¿Cómo sigue el pronóstico para el fin de semana?

Tras varios días marcados por la inestabilidad y las precipitaciones en el Alto Valle, este viernes 24 de julio traerá un cambio esperado en Cipolletti : las lluvias darán una tregua y las temperaturas mostrarán un leve ascenso, de acuerdo al pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ).

Según los datos oficiales, la jornada estará dominada por un cielo mayormente cubierto durante el día y completamente cubierto hacia la noche, pero sin precipitaciones previstas. Esto marca un quiebre respecto a los días anteriores, donde la inestabilidad y las lluvias fueron protagonistas.

El viernes aparece así como un “respiro” en medio de una semana invernal con condiciones cambiantes, permitiendo cierta estabilidad atmosférica en la región.

Temperatura en ascenso

Uno de los datos más relevantes es la suba de la temperatura. La máxima alcanzará los 14°C durante el día, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 2°C por la noche.

Este leve ascenso térmico se sentirá especialmente durante la tarde, generando condiciones más agradables en comparación con jornadas previas donde el frío fue más intenso.

Viento leve y sin grandes ráfagas

El viento soplará desde el sector sudoeste a 12 km/h durante el día, rotando hacia el este por la noche con una intensidad similar de 13 km/h. Las ráfagas serán moderadas, con picos de hasta 18 km/h durante el día y 15 km/h en horas nocturnas.

Estas condiciones contribuirán a una jornada más estable, sin el impacto de ráfagas intensas que incrementen la sensación térmica baja.

En Bariloche rige un alerta amarilla por nevadas para este viernes.

Alerta amarilla por nevadas en Bariloche

La situación es muy diferente en la cordillera rionegrina. Para este viernes rige una alerta amarilla por nevadas en San Carlos de Bariloche, donde se esperan condiciones meteorológicas adversas durante toda la jornada.

La temperatura máxima alcanzará apenas los 3°C, con viento de 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h del sector oeste durante la tarde. Se prevén nevadas persistentes, lo que podría generar complicaciones en la circulación y actividades al aire libre.

Cómo sigue el fin de semana en la cordillera

El sábado continuará con nevadas intensas hasta el mediodía, luego alternando con lluvias durante la tarde y un cierre con cielo mayormente nublado. El viento soplará a 22 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Para el domingo, en tanto, se mantiene la inestabilidad con un 40% de probabilidades de lluvias y nevadas. Los vientos oscilarán entre los 12 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. Las temperaturas se mantendrán bajas, entre 1°C y 3°C.