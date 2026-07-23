Entró con una llave y la acusan de matarlo para robarle: quedó presa por el crimen del taxista

La Fiscalía sostuvo que la imputada ingresó a la casa de la víctima para robar, la atacó junto a otro hombre y pidió su prisión preventiva.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una mujer tras el crimen de un taxista en Allen. Foto: Gentileza.

La investigación por el crimen de Ricardo Marín , el hombre hallado sin vida en su vivienda de Allen, dio un paso clave este miércoles. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una mujer, a quien acusó de haber ingresado al domicilio de la víctima con fines de robo y de participar en el ataque que terminó con su muerte.

La jueza de garantías Claudia Lemunao hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dispuso que la acusada permanezca en prisión preventiva durante tres meses, mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia, la fiscal Verónica Villarruel explicó que el hecho habría ocurrido entre el 8 y el 10 de julio , antes de que el cuerpo de Ricardo Marín fuera encontrado en su vivienda por efectivos de la Comisaría Sexta, tras el aviso de uno de sus hijos.

Según la hipótesis fiscal, la mujer ingresó al inmueble utilizando una llave propia, sin ejercer violencia sobre puertas o ventanas, aprovechando el vínculo previo que mantenía con la víctima. Lo hizo acompañada por otro hombre, quien aún no fue imputado porque permanece internado y no está en condiciones de asistir a la audiencia.

Una vez dentro de la vivienda, ambos habrían golpeado brutalmente a Marín, para luego apoderarse de un teléfono celular, una billetera y los juegos de llaves de dos vehículos antes de escapar.

Qué reveló la autopsia

El informe preliminar de autopsia indicó que la víctima presentaba signos de estrangulamiento y que falleció como consecuencia de los múltiples golpes recibidos en la cabeza.

Ese resultado fue incorporado a la investigación junto con una importante cantidad de pruebas reunidas por la Fiscalía.

Cámaras, testimonios y prendas secuestradas

Entre los elementos presentados durante la audiencia figuran actas de procedimiento, entrevistas a familiares y vecinos, además de numerosas horas de registros de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, las filmaciones muestran que la mujer y el hombre que la acompañaba se dirigieron hacia la vivienda de Marín cerca de la 1.30 de la madrugada y regresaron unos 40 minutos después al lugar donde ambos residían.

La Fiscalía también informó que durante distintos allanamientos fueron secuestradas prendas de vestir con manchas que podrían corresponder a sangre. Todos esos elementos serán sometidos a pericias genéticas y técnicas para determinar su vinculación con el crimen.

Por qué seguirá detenida

La acusación atribuyó a la mujer la coautoría del delito de homicidio en ocasión de robo.

Al solicitar la prisión preventiva, la fiscal sostuvo que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Como argumento, recordó que la sospechosa permaneció más de diez días sin ser localizada, pese a que la orden de detención había sido emitida el 11 de julio.

La defensa pública no cuestionó la formulación de cargos y solo pidió que la medida cautelar se cumpliera bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Sin embargo, la jueza Claudia Lemunao rechazó ese planteo y resolvió que la imputada permanezca alojada en un establecimiento penitenciario durante los próximos tres meses, mientras continúa la investigación del homicidio.